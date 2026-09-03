AKARYAKITA BÜYÜK ZAM BEKLENİYOR! İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. ÖTV artışı sonrası motorin fiyatlarında yaşanan yaklaşık 3,60 TL’lik yükselişin ardından, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam ihtimali ortaya çıktı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip eden milyonlarca sürücü, 3 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel akaryakıt fiyatlarını ve motorinde beklenen olası artışın pompaya nasıl yansıyacağını araştırıyor. İşte motorine beklenen zammın ayrıntıları haberimizde...