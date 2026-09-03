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        Haberler Bilgi AKARYAKITA BÜYÜK ZAM BEKLENİYOR! İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        AKARYAKITA BÜYÜK ZAM BEKLENİYOR! İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? 3 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. ÖTV artışının ardından motorinin litre fiyatında yaklaşık 3,60 TL'lik yükseliş yaşanırken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip eden sürücüler, 3 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorine gelecek olası artışın detaylarını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. ÖTV artışı sonrası motorin fiyatlarında yaşanan yaklaşık 3,60 TL’lik yükselişin ardından, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam ihtimali ortaya çıktı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını takip eden milyonlarca sürücü, 3 Eylül 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel akaryakıt fiyatlarını ve motorinde beklenen olası artışın pompaya nasıl yansıyacağını araştırıyor. İşte motorine beklenen zammın ayrıntıları haberimizde...

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        MOTORİNE BÜYÜK ZAM BEKLENTİSİ!

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi oluştu. Beklenen düzenlemenin gerçekleşmesi durumunda motorinin litre fiyatına 8,24 TL zam gelmesi öngörülüyor.

        Söz konusu artışın, 3 Eylül Perşembe’yi 4 Eylül Cuma’ya bağlayan gece itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Zam uygulanması halinde motorin fiyatlarında yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir yükseliş yaşanacak ve sürücülerin yakıt maliyetleri önemli ölçüde artacak.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 74.35 TL

        Motorin: 81.10 TL

        LPG: 34.99 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 74.21 TL

        Motorin: 80.96 TL

        LPG: 34.39 TL

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        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 75.33 TL

        Motorin: 82.22 TL

        LPG: 35.09 TL

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        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 75.62 TL

        Motorin: 82.49 TL

        LPG: 34.99 TL

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