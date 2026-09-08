Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Akdeniz, Ege Denizi ve Ankara’da deprem! 8 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Akdeniz, Ege Denizi ve Ankara’da deprem! 8 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye e yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika depremler listesini takip ediyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 06:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son depremler listesi, 8 Eylül 2026 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün Akdeniz’de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıların saat, merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri yer alıyor. Kandilli verilerine göre bugün Akdeniz, Ege Denizi ve Ankara’da 3 büyüklüğünün altında depremler meydana geldi. İşte, 8 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre saat 06:21'de Ankara Beypazarı'nda 2.2, saat 05:46'da Ege Denizi'nde 2.2 ve saat 00:03'de Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.08 06:21:48 40.1535 31.7750 6.5 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.09.08 05:55:15 39.2063 28.9775 11.4 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.08 05:46:01 39.2797 25.7103 11.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.08 05:23:37 38.1602 38.3973 15.1 -.- 0.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.09.08 05:10:42 38.8213 29.0888 5.3 -.- 1.5 -.- KARAKOZAN-SELENDI (MANISA) İlksel
        2026.09.08 04:59:09 36.9858 29.2907 5.0 -.- 1.1 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
        2026.09.08 04:43:33 36.9753 29.2973 7.2 -.- 1.4 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
        2026.09.08 04:32:15 39.1903 28.0800 10.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.08 03:24:32 39.2132 29.0222 10.4 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.08 03:08:55 36.0120 27.3297 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.09.08 02:51:17 39.1993 28.1692 14.6 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.08 02:23:07 39.3627 39.0943 12.0 -.- 1.5 -.- ADAKOY-OVACIK (TUNCELI) İlksel
        2026.09.08 01:49:30 36.9127 27.2357 11.7 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.08 01:33:44 37.5598 35.5720 7.4 -.- 2.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.09.08 00:03:45 34.7400 27.5370 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-08 05:46:00 39.22867 25.69283 14.91 ML 2.0 Ege Denizi - [42.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-08 05:23:38 38.15967 38.51 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
        2026-09-08 05:10:42 38.82567 29.09717 10.49 ML 1.3 Merkez (Uşak)
        2026-09-08 04:43:34 36.93633 29.2985 7.0 ML 1.2 Çameli (Denizli)
        2026-09-08 03:24:33 39.21533 29.04683 6.98 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya)
        2026-09-08 03:21:29 37.93133 36.45733 7.52 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-08 03:08:58 36.1035 27.51617 17.97 ML 1.7 Ege Denizi - [65.86 km] Datça (Muğla)
        2026-09-08 02:51:17 39.2135 28.1565 8.19 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-08 02:23:07 39.35983 39.08767 9.95 ML 1.1 Ovacık (Tunceli)
        2026-09-08 01:49:30 36.90267 27.23567 7.59 ML 1.4 Ege Denizi - [08.75 km] Bodrum (Muğla)
        2026-09-08 01:33:44 37.58267 35.56817 15.46 ML 2.2 Kozan (Adana)
        2026-09-08 01:12:52 38.23067 38.108 7.15 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-08 00:58:03 39.36367 39.111 10.77 ML 1.1 Ovacık (Tunceli)
        2026-09-08 00:19:12 37.55683 43.76983 7.87 ML 1.6 Merkez (Hakkari)
        2026-09-08 00:03:46 35.01333 27.27283 7.14 ML 2.4 Akdeniz - [187.19 km] Datça (Muğla)
        6

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kandilli Rasathanesi
        #AFAD
        #son depremler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Kurşunun hedefi oldu topunu bırakmadı
        Kurşunun hedefi oldu topunu bırakmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler’de silahlı saldırı: 3 yaralı
        Esenler’de silahlı saldırı: 3 yaralı
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emanete ihanet!
        Emanete ihanet!
        Son 8 yılın en kötü başlangıcı!
        Son 8 yılın en kötü başlangıcı!
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler