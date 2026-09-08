Akdeniz, Ege Denizi ve Ankara’da deprem! 8 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye e yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? sorularına yanıt arayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika depremler listesini takip ediyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Son depremler listesi, 8 Eylül 2026 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün Akdeniz’de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıların saat, merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri yer alıyor. Kandilli verilerine göre bugün Akdeniz, Ege Denizi ve Ankara’da 3 büyüklüğünün altında depremler meydana geldi. İşte, 8 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre saat 06:21'de Ankara Beypazarı'nda 2.2, saat 05:46'da Ege Denizi'nde 2.2 ve saat 00:03'de Akdeniz'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.08 06:21:48 40.1535 31.7750 6.5 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.09.08 05:55:15 39.2063 28.9775 11.4 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.08 05:46:01 39.2797 25.7103 11.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.08 05:23:37 38.1602 38.3973 15.1 -.- 0.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.09.08 05:10:42 38.8213 29.0888 5.3 -.- 1.5 -.- KARAKOZAN-SELENDI (MANISA) İlksel
2026.09.08 04:59:09 36.9858 29.2907 5.0 -.- 1.1 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.09.08 04:43:33 36.9753 29.2973 7.2 -.- 1.4 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.09.08 04:32:15 39.1903 28.0800 10.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.08 03:24:32 39.2132 29.0222 10.4 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.08 03:08:55 36.0120 27.3297 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.09.08 02:51:17 39.1993 28.1692 14.6 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.08 02:23:07 39.3627 39.0943 12.0 -.- 1.5 -.- ADAKOY-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.09.08 01:49:30 36.9127 27.2357 11.7 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.08 01:33:44 37.5598 35.5720 7.4 -.- 2.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.09.08 00:03:45 34.7400 27.5370 9.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER