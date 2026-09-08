Akdeniz, Ege Denizi ve Ankara’da deprem! 8 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesi, 8 Eylül 2026 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün Akdeniz’de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesinde Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıların saat, merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri yer alıyor. Kandilli verilerine göre bugün Akdeniz, Ege Denizi ve Ankara’da 3 büyüklüğünün altında depremler meydana geldi. İşte, 8 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi…