ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM takvimi ile 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü ve son oturumu için hazırlıklarını sürdüren adayların gözü başvuru takvimine çevrildi. Özellikle yüksek lisans ve doktora başvurusu yapmayı planlayan adaylar için önem taşıyan ALES puanı, akademik kariyer hedefleyenler tarafından da kullanılıyor. Bu nedenle ‘’ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?’’ sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde ALES/3 için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer alıyor. İşte 2026 ALES/3 başvuru ve sınav sürecine ilişkin merak edilenler...