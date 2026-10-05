ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM takvimi ile 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuruları için geri sayım başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki üçüncü ve son oturumu için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin yanı sıra akademik kariyer hedefleyen adayların da takip ettiği ALES/3 başvuru tarihleri, başvuru ücreti, geç başvuru süreci ve sınav günü merak ediliyor. Peki ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM takvimi ile 2026 ALES/3 başvuru ve sınav tarihi...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü ve son oturumu için hazırlıklarını sürdüren adayların gözü başvuru takvimine çevrildi. Özellikle yüksek lisans ve doktora başvurusu yapmayı planlayan adaylar için önem taşıyan ALES puanı, akademik kariyer hedefleyenler tarafından da kullanılıyor. Bu nedenle ‘’ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?’’ sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde ALES/3 için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri yer alıyor. İşte 2026 ALES/3 başvuru ve sınav sürecine ilişkin merak edilenler...
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ 2026: ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 başvuruları, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek.
Adayların başvurularını 15 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Başvuru işlemini son güne bırakmamak, sistem yoğunluğu veya ödeme sürecinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek açısından önem taşıyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim 2026 tarihinde alınacak.
Geç başvuru gününde sınav ücreti normal başvuru ücretine göre artırımlı olarak ödeniyor.
ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/3 başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da gerçekleştirilebilecek.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 ALES/3 başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde ise sınav ücreti artırımlı olarak alınıyor. 2026 ALES uygulamasında geç başvuru ücretinin yüzde 50 artırımlı olması nedeniyle bu tutar 1.800 TL olarak uygulanıyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ALES/3 sınavı, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adayların sınava ilişkin bina ve salon bilgileri ise ÖSYM tarafından sınav öncesinde yayımlanacak giriş belgesi üzerinden öğrenilebilecek.