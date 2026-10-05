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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı! Bıçak bilerken oldu iddiası

        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı! Bıçak bilerken oldu iddiası

        İzmir'de evde bıçakla boğazından yaralanan Sadettin Özkan hayatını kaybetti. Feci olayda, Özkan'ın bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne süren karısı gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı!

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde bıçakla boğazından yaralanan Sadettin Özkan (63), hayatını kaybetti. Özkan’ın bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne süren eşi B.Ö., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında, Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.

        Sadettin Özkan evde bıçakla boğazından yaralandı. Eşi B.Ö.'nün ihbarıyla, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, eşinin bıçak bilerken kendisini yaraladığını iddia eden B.Ö.’yü gözaltına aldı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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