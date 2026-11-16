Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya - Hollanda maçı canlı izle
UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği Almanya - Hollanda karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi, grup aşamasının son haftasında karşı karşıya geliyor. Almanya, kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşarak gruptaki sıralamasını yükseltmek istiyor. Hollanda ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla liderliğini korumayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler Almanya - Hollanda maçının tarihi ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya - Hollanda maçı canlı izle ekranı ekranı...
Almanya - Hollanda maçı için nefesler tutuldu. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Hollanda grupta zirvede bulunurken Almanya üst sıralara yükselmek için kritik bir sınav verecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler ise Almanya - Hollanda maçı canlı izle aramalarına odaklandı. Peki, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya - Hollanda karşılaşması, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak.
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Türkiye'de A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonları üzerinden A Haber yayınıyla takip edebilecek.
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Almanya - Hollanda maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Haber'in resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabilir.
ULUSLAR LİGİ A LİGİ 2. GRUP'TA SON DURUM
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta son hafta öncesinde Hollanda 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Almanya ise 8 puanla üst sıralardaki yerini korumaya çalışıyor.
Hollanda, Almanya deplasmanında alacağı sonuçla grubu lider tamamlama hedefinde. Almanya ise sahasında kazanarak rakibini yakalamak ve grup sıralamasında avantaj elde etmek istiyor. Bu nedenle Berlin'de oynanacak karşılaşma, grubun kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Almanya: Ter Stegen, Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown, Kimmich, Pavlovic, Wirtz, Gruda, Havertz, Scherhant.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber, Koopmeiners, Veerman, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo.