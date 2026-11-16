Almanya - Hollanda maçı için nefesler tutuldu. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Hollanda grupta zirvede bulunurken Almanya üst sıralara yükselmek için kritik bir sınav verecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler ise Almanya - Hollanda maçı canlı izle aramalarına odaklandı. Peki, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...