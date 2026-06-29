ALTIN FİYATLARI CANLI 29 HAZİRAN || Son dakika: Yeni hafta düşüşle başladı! Cumhuriyet altını çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. İran ve ABD arasındaki barış görüşmelerindeki belirsizlikle beraber altın fiyatlarında baskı sürüyor. Gram altın 6 bin 90 lira, çeyrek altın fiyatları ise 9 bin 955 lira seviyesinde seyrediyor. Yaşanan düşüşle birlikte alım satım yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için alın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 29 Haziran alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor... Özellikle hafta içi yaşanan Yaşanan aşağı yönlü hareket sonrası hafta sonu seyreden değer artışı sonrası gözler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları....
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Piayasaların gözü kulağı ABD ve İran arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. Olası bir anlaşmanın beraberinde Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol krizinin çözümü olarak piayasalarda kabul görmesi ve beraberinde Fed'in faiz indirimi beklentisiyle birlikte altın fiyatlarınınn yukarı yönlü seyre geçmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin tıkanmasının ise fiyatlarda aşağı yönlü seyri tetiklemesi tahmin ediliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.082,1290
6.083,0130
ALTIN/ONS FİYATI
4.054,65
4.055,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.731,4100
9.945,7300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.925,6300
39.661,2400
TAM ALTIN FİYATI
39.960,00
40.308,00
YARIM ALTIN FİYATI
18.941,89
19.419,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
38.002,55
38.720,94
ATA ALTIN FİYATI
39.758,20
40.802,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.277,54
4.430,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.469,96
5.723,81
GREMSE ALTIN FİYATI
97.431,00
98.620,00