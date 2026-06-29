ALTIN FİYATLARI CANLI 29 HAZİRAN || Son dakika: Yeni hafta düşüşle başladı! Cumhuriyet altını çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 29 Haziran Pazartesi yani haftanın ilk iş günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor... Özellikle hafta içi yaşanan Yaşanan aşağı yönlü hareket sonrası hafta sonu seyreden değer artışı sonrası gözler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 29 Haziran güncel altın fiyatları....