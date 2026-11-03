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        Haberler Bilgi Enflasyon rakamları sonrası altında sert düşüş! 3 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar, kaç TL?

        Enflasyon rakamları sonrası altında sert düşüş! 3 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 3 Kasım Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları araştırılırken ons altındaki hareketlilik de piyasaların yönünü belirliyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sert düşüşe geçti. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Kasım 2026 altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında, 3 Kasım enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçti. Gram altın 6 bin 285 TL seviyesinden işlem görürken yatırımcılar çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerini araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Kasım 2026 alış-satış güncel altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

        Altın fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü yeni güne yükselişle başladı. Gram altının 6 bin 357 TL seviyesinde işlem görmesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazandığını gösteriyor. Ons altın ise 3 bin 952 dolar seviyesinde bulunuyor. Son fiyatlar, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından piyasada toparlanma eğiliminin öne çıktığına işaret ediyor.

        3

        ALTIN ALINIR MI?

        Altın almayı veya birikimini bozdurmayı düşünenlerin güncel alış ve satış fiyatlarını karşılaştırması gerekiyor. Kısa vadeli fiyat hareketleri kesin olarak öngörülemediği için yatırım kararında bütçe ve yatırım süresi de dikkate alınmalı.

        4

        GRAM ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

        Gram altının yükselişinde ons altındaki hareket ve dolar/TL kuru etkili oluyor. Küresel altın talebinin artması fiyatları destekleyebilirken güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

        5

        GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        3 Kasım 2026 Salı günü enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gram altın 6.285,55 TL alış, 6.286,52 TL satış fiyatından işlem görüyor.

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

        Düğün ve takı alışverişlerinin yanı sıra birikim amacıyla da tercih edilen çeyrek altının fiyatı araştırılıyor. Çeyrek altın 3 Kasım 10.060,34 TL alış, 10.282,01 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yakından takip ediliyor. Ons altın, 3 Kasım 2026 Salı günü 3.909,44 dolar alış, 3.909,93 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

        Gram altın fiyatı, ons altındaki değişim ve dolar/TL kurundaki hareketlilik doğrultusunda şekilleniyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler, yurt içindeki altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Altın piyasasındaki hareketlilik yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıyor. 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla güncel fiyatlar şöyle:

        Yarım altın: 20.087,58 TL alış, 20.594,23 TL satış

        9

        Tam altın: 43.206 TL alış, 43.719 TL satış

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        Cumhuriyet altını: 40.245,59 TL alış, 40.008,45 TL satış

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        Ata altın: 41.805,05 TL alış, 42.861,02 TL satış

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.087,58

        Satış: 20.594,23

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.301,10

        Satış: 41.062,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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