Enflasyon rakamları sonrası altında sert düşüş! 3 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatlarında, 3 Kasım enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçti. Gram altın 6 bin 285 TL seviyesinden işlem görürken yatırımcılar çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerini araştırıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Kasım 2026 alış-satış güncel altın fiyatları...