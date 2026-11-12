Altın fiyatlarında toparlanma! 12 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yaşanan sert düşüşün ardından 12 Kasım Perşembe gününe sınırlı toparlanma çabasıyla başladı. ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler piyasaların yönünü etkilerken gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son durum araştırılıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 12 Kasım 2026 canlı altın fiyatları...
Altın piyasasında dalgalı seyir yeni işlem gününde de devam ediyor. Salı günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden ons altın, 4 bin 17 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Çarşamba günü kayıplarının bir bölümünü telafi etmeye çalışan altın, ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. İşte, 12 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını güncel alış-satış fiyatları...
12 KASIM GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın, 12 Kasım Perşembe günü 6 bin 425 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altındaki hareketlilik ve dolar/TL kurundaki değişim gram altın fiyatının yönünü belirliyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Düğün, takı ve birikim amacıyla tercih edilen çeyrek altın da yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Çeyrek altın 12 Kasım Perşembe günü 10 bin 552 TL'den satılıyor.
YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Altın yatırımcıları yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerini de araştırıyor. 12 Kasım 2026 Perşembe günü güncel fiyatlar şöyle:
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Uluslararası piyasalarda altın fiyatları üzerinde ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verileri etkili oluyor. Enflasyonun beklentilerden daha hızlı yükseldiğini gösteren veriler, Fed'in aralık toplantısında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
Faiz oranlarının yükselmesi veya uzun süre yüksek seviyelerde kalması, yatırımcıların faiz getirisi bulunan araçlara yönelmesini sağlayabiliyor. Getiri sağlamayan altın ise bu süreçte cazibesini kaybedebiliyor. Bu nedenle Fed'in para politikasına ilişkin açıklamalar ve ABD'den gelecek ekonomik veriler, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.