Altın fiyatlarında toparlanma! 12 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında dalgalı seyir yeni işlem gününde de devam ediyor. Salı günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden ons altın, 4 bin 17 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Çarşamba günü kayıplarının bir bölümünü telafi etmeye çalışan altın, ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. İşte, 12 Kasım 2026 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını güncel alış-satış fiyatları...