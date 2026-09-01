Amedspor - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, kaçıncı haftada, hangi gün? Amedspor Trabzonspor rövanş maçı tarihi...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Amedspor - Trabzonspor mücadelesinin ardından gözler rövanş karşılaşmasının tarihine çevrildi. Büyük heyecana sahne olan maçta Amedspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki takım arasındaki rekabet yeniden gündeme geldi. Karşılaşmanın ardından futbolseverler, "Amedspor - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Trendyol Süper Lig fikstüründe yer alan bilgilere göre iki takımın ikinci randevusunun tarihi belli oldu. İşte Amedspor Trabzonspor rövanş maçı tarihi ve detaylar...
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanan ve Amedspor’un 2-1’lik galibiyetiyle tamamlanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından futbolseverlerin gözü rövanş mücadelesine çevrildi. Büyük heyecana sahne olan maçta alınan sonuç, iki takım arasındaki rekabeti yeniden gündeme taşırken Amedspor ile Trabzonspor’un ikinci kez karşı karşıya geleceği tarih merak konusu oldu. Peki, Amedspor Trabzonspor rövanş maçı hangi tarihte oynanacak? Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürüne göre iki ekibin ikinci karşılaşmasının detayları haberimizde...
AMEDSPOR - TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTADA?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstüründe yer alan bilgilere göre Amedspor ile Trabzonspor, rövanş maçında 7 Şubat 2027 tarihinde karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki mücadele, sezonun 20. haftasında oynanacak.
AMEDSPOR - TRABZONSPOR RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürüne göre Amedspor ile Trabzonspor arasındaki rövanş karşılaşması, Trabzonspor’un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park’ta gerçekleşecek.