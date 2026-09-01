Amedspor - Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, kaçıncı haftada, hangi gün? Amedspor Trabzonspor rövanş maçı tarihi...

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanan ve Amedspor’un 2-1’lik galibiyetiyle tamamlanan Trabzonspor karşılaşmasının ardından futbolseverlerin gözü rövanş mücadelesine çevrildi. Büyük heyecana sahne olan maçta alınan sonuç, iki takım arasındaki rekabeti yeniden gündeme taşırken Amedspor ile Trabzonspor’un ikinci kez karşı karşıya geleceği tarih merak konusu oldu. Peki, Amedspor Trabzonspor rövanş maçı hangi tarihte oynanacak? Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstürüne göre iki ekibin ikinci karşılaşmasının detayları haberimizde...