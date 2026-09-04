Ankara, Bursa ve Hatay'da deprem! 4 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son dakika depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlandı. Kandilli Rasathanesi'nin 4 Eylül Cuma verilerine göre Ankara'da 3.4, Bursa'da ise 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Kırıkhan ise 2.9 büyüklüğündeki depremler sarsıldı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 4 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? soruları, Ankara ve Bursa’da meydana gelen sarsıntının ardından araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara Kalecik’te saat 02:50’de 3.4 ve saat 05:15’te Bursa Karacabey’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:36'da ise Hatay Kırıkhan'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 4 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında öne çıktı.
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'a göre son deprem Hatay Kırıkhan'da gerçekleşti. 7.0 km derinlikte meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2.9 olarak paylaşıldı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'da gerçekleşirken, sarsıntının büyüklüğü 2.8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Karacabey'de 18.3 derinlikte meydana geldi.
Saat 02:50'de Ankara Kalecik'te 3.4 büyüklüğünde deprem olurken, sarsıntının derinliği de 7.4 km olarak hesaplandı.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.04 05:36:04 36.4082 36.4923 14.4 -.- 2.9 -.- KALETEPE-KUMLU (HATAY) İlksel
2026.09.04 05:15:13 40.4267 28.4425 18.3 -.- 3.1 2.8 BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel
2026.09.04 05:10:42 39.0845 39.0397 5.0 -.- 2.9 -.- TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2026.09.04 05:04:32 39.0882 39.0558 5.0 -.- 2.8 -.- TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2026.09.04 04:45:48 39.1148 39.0445 1.3 -.- 1.7 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2026.09.04 04:33:01 37.0725 28.6105 6.2 -.- 2.8 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.09.04 03:44:24 39.1755 27.7765 5.0 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.09.04 03:34:36 40.8033 31.5453 8.7 -.- 2.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.09.04 02:50:36 40.2780 33.4218 7.4 -.- 3.2 3.4 CAYKAYA-KALECIK (ANKARA) İlksel
2026.09.04 02:37:22 38.7843 27.1217 10.6 -.- 2.0 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.09.04 02:19:12 38.1697 38.0677 5.2 -.- 1.0 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.09.04 02:11:24 37.7318 37.0985 10.0 -.- 1.2 -.- KABASAKAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.04 01:58:09 39.3545 39.0792 5.9 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.09.04 01:47:48 39.5153 27.6105 7.3 -.- 2.6 -.- KARAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2026.09.04 01:14:50 40.2505 31.7427 5.0 -.- 1.9 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.09.04 01:06:47 37.6867 35.3500 9.9 -.- 1.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.09.04 00:43:01 37.2597 37.1248 5.4 -.- 1.5 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.04 00:41:27 36.6130 36.1570 8.6 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2026.09.04 00:38:27 38.2532 38.5972 19.8 -.- 1.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2026.09.04 00:25:03 36.0422 35.8843 8.3 -.- 1.7 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2026.09.04 00:10:40 39.3533 39.0963 9.5 -.- 1.9 -.- ADAKOY-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.09.04 00:10:12 39.1803 28.1053 12.1 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel