Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ankara, Bursa ve Hatay'da deprem! 4 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Ankara, Bursa ve Hatay'da deprem! 4 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlandı. Kandilli Rasathanesi'nin 4 Eylül Cuma verilerine göre Ankara'da 3.4, Bursa'da ise 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay Kırıkhan ise 2.9 büyüklüğündeki depremler sarsıldı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 4 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 06:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? soruları, Ankara ve Bursa’da meydana gelen sarsıntının ardından araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara Kalecik’te saat 02:50’de 3.4 ve saat 05:15’te Bursa Karacabey’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05:36'da ise Hatay Kırıkhan'da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 4 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında öne çıktı.

        3

        SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD'a göre son deprem Hatay Kırıkhan'da gerçekleşti. 7.0 km derinlikte meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2.9 olarak paylaşıldı.

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'da gerçekleşirken, sarsıntının büyüklüğü 2.8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Karacabey'de 18.3 derinlikte meydana geldi.

        Saat 02:50'de Ankara Kalecik'te 3.4 büyüklüğünde deprem olurken, sarsıntının derinliği de 7.4 km olarak hesaplandı.

        4

        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-04 05:36:06 36.44583 36.4565 7.0 ML 2.9 Kırıkhan (Hatay)
        2026-09-04 05:15:13 40.4265 28.4585 7.06 ML 3.1 Marmara Denizi - [07.22 km] Karacabey (Bursa)
        2026-09-04 05:10:42 39.11167 39.05183 7.01 ML 2.8 Çemişgezek (Tunceli)
        2026-09-04 05:04:33 39.1165 39.038 7.0 ML 2.7 Çemişgezek (Tunceli)
        2026-09-04 04:45:49 39.10967 39.05517 6.95 ML 1.6 Çemişgezek (Tunceli)
        2026-09-04 04:42:36 39.17767 28.13883 13.23 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-04 04:34:01 39.7915 41.818 7.75 ML 1.0 Köprüköy (Erzurum)
        2026-09-04 04:33:01 37.091 28.592 7.04 ML 2.6 Köyceğiz (Muğla)
        2026-09-04 03:44:24 39.209 27.7935 7.62 ML 1.3 Soma (Manisa)
        2026-09-04 03:34:37 40.80417 31.57383 10.92 ML 1.9 Merkez (Bolu)
        2026-09-04 02:50:35 40.29567 33.41683 12.51 ML 3.0 Kalecik (Ankara)
        2026-09-04 02:37:22 38.77633 27.11717 8.57 ML 2.0 Yunusemre (Manisa)
        2026-09-04 02:19:13 38.16817 38.1285 6.99 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-04 02:11:22 37.8175 36.98167 6.99 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
        2026-09-04 01:58:08 39.36433 39.1125 7.05 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
        2026-09-04 01:52:33 38.0475 36.3805 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-04 01:47:48 39.5075 27.60883 12.4 ML 2.6 Savaştepe (Balıkesir)
        2026-09-04 01:14:47 40.11983 31.90283 6.61 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-04 01:06:46 37.72933 35.3285 7.08 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
        2026-09-04 00:52:04 39.21667 28.1215 11.37 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-04 00:43:02 37.28767 37.06333 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
        2026-09-04 00:41:26 36.59833 36.39817 7.01 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)
        2026-09-04 00:38:28 38.23867 38.59283 11.43 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
        2026-09-04 00:25:05 36.0685 35.96083 8.05 ML 1.7 Samandağ (Hatay)
        2026-09-04 00:13:33 37.64333 36.41833 10.68 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
        2026-09-04 00:10:40 39.37 39.09617 7.0 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
        2026-09-04 00:10:12 39.193 28.10167 6.64 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.04 05:36:04 36.4082 36.4923 14.4 -.- 2.9 -.- KALETEPE-KUMLU (HATAY) İlksel
        2026.09.04 05:15:13 40.4267 28.4425 18.3 -.- 3.1 2.8 BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel
        2026.09.04 05:10:42 39.0845 39.0397 5.0 -.- 2.9 -.- TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
        2026.09.04 05:04:32 39.0882 39.0558 5.0 -.- 2.8 -.- TEKELI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
        2026.09.04 04:45:48 39.1148 39.0445 1.3 -.- 1.7 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
        2026.09.04 04:33:01 37.0725 28.6105 6.2 -.- 2.8 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2026.09.04 03:44:24 39.1755 27.7765 5.0 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2026.09.04 03:34:36 40.8033 31.5453 8.7 -.- 2.0 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
        2026.09.04 02:50:36 40.2780 33.4218 7.4 -.- 3.2 3.4 CAYKAYA-KALECIK (ANKARA) İlksel
        2026.09.04 02:37:22 38.7843 27.1217 10.6 -.- 2.0 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
        2026.09.04 02:19:12 38.1697 38.0677 5.2 -.- 1.0 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.09.04 02:11:24 37.7318 37.0985 10.0 -.- 1.2 -.- KABASAKAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.04 01:58:09 39.3545 39.0792 5.9 -.- 1.7 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) İlksel
        2026.09.04 01:47:48 39.5153 27.6105 7.3 -.- 2.6 -.- KARAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.04 01:14:50 40.2505 31.7427 5.0 -.- 1.9 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.09.04 01:06:47 37.6867 35.3500 9.9 -.- 1.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
        2026.09.04 00:43:01 37.2597 37.1248 5.4 -.- 1.5 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.04 00:41:27 36.6130 36.1570 8.6 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN (HATAY) İlksel
        2026.09.04 00:38:27 38.2532 38.5972 19.8 -.- 1.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
        2026.09.04 00:25:03 36.0422 35.8843 8.3 -.- 1.7 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
        2026.09.04 00:10:40 39.3533 39.0963 9.5 -.- 1.9 -.- ADAKOY-OVACIK (TUNCELI) İlksel
        2026.09.04 00:10:12 39.1803 28.1053 12.1 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem
        #son depremler
        #son depremler listesi
        #Kandilli Rasathanesi
        #AFAD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Yaren'den hüzünlü veda
        Yaren'den hüzünlü veda