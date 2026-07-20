Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

        AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı, nereden ve nasıl alınır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu eğitimlerini sürdüren öğrenciler, yaklaşan sınav için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Akademik takvimle birlikte sınav günü belli olurken, adayların gündemine sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgeleri geldi. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 17:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna katılan öğrenciler için sınav heyecanı giderek artıyor. Sınav tarihi akademik takvimle belirlenirken, öğrenciler şimdi hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve giriş belgelerine ilişkin son bilgiler…

        2

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        29 Haziran’da başlayan yaz okulu süreci, sınavın yapılmasıyla birlikte 22 Ağustos tarihinde sona erecek.

        3

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        AÖF yaz okulu sınavına ait fotoğraflı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler, sınav tarihinden önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.

        Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, oturum tarihi ve saat bilgileri yer alacak. Öğrenciler, belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve oturum dışında sınava kabul edilmeyecek.

        4

        AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvimde, yaz okulu sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihe yer verilmedi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

        Öğrencilerin sonuç tarihine ilişkin gelişmeler için üniversitenin resmi internet sitesi ile duyuru kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 17 Temmuz 2026 (Zeki Çelik Juventus'ta)

        Fenerbahçe imza töreni düzenledi. Trossard Beşiktaş'a imza attı. Zeki Çelik Juventus'ta. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları