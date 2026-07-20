AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi yayımlandı mı, nereden ve nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu eğitimlerini sürdüren öğrenciler, yaklaşan sınav için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Akademik takvimle birlikte sınav günü belli olurken, adayların gündemine sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgeleri geldi. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte merak edilen ayrıntılar…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna katılan öğrenciler için sınav heyecanı giderek artıyor. Sınav tarihi akademik takvimle belirlenirken, öğrenciler şimdi hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri açıklandı mı, sınav ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve giriş belgelerine ilişkin son bilgiler…
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
29 Haziran’da başlayan yaz okulu süreci, sınavın yapılmasıyla birlikte 22 Ağustos tarihinde sona erecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AÖF yaz okulu sınavına ait fotoğraflı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler, sınav tarihinden önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunulacak.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, oturum tarihi ve saat bilgileri yer alacak. Öğrenciler, belgelerinde belirtilen sınav merkezi ve oturum dışında sınava kabul edilmeyecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvimde, yaz okulu sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihe yer verilmedi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.
Öğrencilerin sonuç tarihine ilişkin gelişmeler için üniversitenin resmi internet sitesi ile duyuru kanallarını takip etmeleri önem taşıyor.