AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2026 2027 MEB AÖL açık lise kayıt tarihleri

Lise eğitimini dışardan okuyarak tamamlamak isteyen öğrenciler AÖL kayıt tarihlerini merak ediyor. Her sene Eylül ayı içerisinde AÖL kayıt takvimi, kayıt yenileme ve yeni kayıtlar duyuruluyor. Bu sebeple gözler MEB’in resmi internet sitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2026 2027 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?