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        Haberler Bilgi AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2026 2027 MEB AÖL açık lise kayıt tarihleri

        AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2026 2027 MEB AÖL açık lise kayıt tarihleri

        AÖL kayıtları için geri sayım başladı. Açık liseye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ile mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrencilerin işlemleri ile ilgili tarih bilgisi MEB tarafından ilan ediliyor. Bu sebeple gözler MEB tarafından gelecek AÖL kayıt tarihleri açıklamasına çevrildi. Peki, 2026 2027 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 01:23 Güncelleme:
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        Lise eğitimini dışardan okuyarak tamamlamak isteyen öğrenciler AÖL kayıt tarihlerini merak ediyor. Her sene Eylül ayı içerisinde AÖL kayıt takvimi, kayıt yenileme ve yeni kayıtlar duyuruluyor. Bu sebeple gözler MEB’in resmi internet sitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2026 2027 AÖL kayıtları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

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        AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        AÖL kayıtları henüz başlamadı. 2026-2027 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimini henüz yayımlamadı. Yayınlanacak olan takvimle birlikte kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar, yeni kayıt ve kayıt yenileme netlik kazanacak.

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        AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını AÖL'nin resmî öğrenci giriş ekranına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.

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        #aöl kayıt
        #aöl kayıt tarihleri
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