AÖL kayıtları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi 2026

AÖL KAYIT VE YENİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL 2026-2027 1. dönem kayıt yenileme işlemi için adaylar, il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Ayrıca yeni dönemde kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından da yapılabilecektir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan öğrenciler 444 0 632 MEBİM hattı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecektir.

MEB AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ödeme, MEB'in ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil veya internet bankacılığı üzerinden 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 23.59'a kadar yapılabilecek. Kılavuzda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden ise kayıt bedeli alınmayacak.