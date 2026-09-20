AÖL kayıtları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi 2026
Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları, eğitimine açık öğretim yoluyla devam etmek isteyen öğrenciler için belirli tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrencilerin kayıt tarihlerini takip etmeleri, gerekli belgeleri hazırlamaları ve işlemlerini zamanında tamamlamaları önemli. Peki, AÖL kayıtları ne zaman? İşte, 2026 MEB Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi
AÖL kayıtları ve sınav tarihi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları, lise eğitimini açık öğretim sistemi üzerinden sürdürmek isteyen öğrenciler için önemli bir süreç. Peki AÖL sınavları ne zaman ve kayıtlar ne zaman başladı ve ne zaman bitecek?
AÖL KAYIT TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair resmi tarih duyurusu MEB tarafından açıklandı. Kayıtlar 11 Eylül - 12 Ekim 2026 tarihlerinde mesai bitimine kadar yapılabilecek.
AÖL SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacaktır.
AÖL KAYIT VE YENİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL 2026-2027 1. dönem kayıt yenileme işlemi için adaylar, il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilecek.
Ayrıca yeni dönemde kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından da yapılabilecektir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan öğrenciler 444 0 632 MEBİM hattı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecektir.
MEB AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ödeme, MEB'in ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil veya internet bankacılığı üzerinden 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 23.59'a kadar yapılabilecek. Kılavuzda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden ise kayıt bedeli alınmayacak.