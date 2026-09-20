Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıtları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi 2026

        AÖL kayıtları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi 2026

        Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt tarihleri açıklandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları, eğitimine açık öğretim yoluyla devam etmek isteyen öğrenciler için belirli tarihler arasında yapılmaktadır. Öğrencilerin kayıt tarihlerini takip etmeleri, gerekli belgeleri hazırlamaları ve işlemlerini zamanında tamamlamaları önemli. Peki, AÖL kayıtları ne zaman? İşte, 2026 MEB Açık Lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 21:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        AÖL kayıtları ve sınav tarihi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları, lise eğitimini açık öğretim sistemi üzerinden sürdürmek isteyen öğrenciler için önemli bir süreç. Peki AÖL sınavları ne zaman ve kayıtlar ne zaman başladı ve ne zaman bitecek?

        2

        AÖL KAYIT TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair resmi tarih duyurusu MEB tarafından açıklandı. Kayıtlar 11 Eylül - 12 Ekim 2026 tarihlerinde mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        AÖL SINAV TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda;

        e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacaktır.

        3

        AÖL KAYIT VE YENİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖL 2026-2027 1. dönem kayıt yenileme işlemi için adaylar, il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

        Ayrıca yeni dönemde kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından da yapılabilecektir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan öğrenciler 444 0 632 MEBİM hattı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilecektir.

        MEB AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ödeme, MEB'in ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil veya internet bankacılığı üzerinden 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 23.59'a kadar yapılabilecek. Kılavuzda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden ise kayıt bedeli alınmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AÖL
        #aöl sınavları
        #aöl kayıtları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Almanya'da seçim sonuçları açıklanıyor
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı