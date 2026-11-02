Asgari ücret zam senaryoları 2027: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, son tahminler neler?
Milyonlarca çalışanın gözü, 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için yapılacak görüşmelere çevrildi. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde zam oranlarına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Özellikle yüzde 30, yüzde 33,7 ve yüzde 35'lik artış ihtimalleri gündeme gelirken yeni yılda çalışanların eline geçecek tutar merak konusu oldu. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman kesinleşecek? Asgari ücrete yüzde 30, 33,7 veya 35 zam yapılırsa maaşlar kaç TL'ye yükselecek? İşte yeni asgari ücret için konuşulan zam senaryoları ve son gelişmeler...
2027 yılına yaklaşılırken asgari ücrette yapılacak artışa yönelik beklentiler de şekillenmeye başladı. Yeni maaşların belirlenmesi için aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam ihtimalleri üzerinde duruluyor. Yüzde 30, 33,7 ve 35'lik artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni yılda asgari ücretin ulaşabileceği rakamları gündeme taşıdı. Çalışanlar ise maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve kararın hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2027'de asgari ücret kaç TL olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte olası zam oranlarına göre hesaplanan maaş tutarları ve merak edilen ayrıntılar...
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için belirleme sürecinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından toplam 15 temsilcinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücret tutarını kararlaştırmak üzere bir araya gelecek.
Tarafların en az dört toplantıda zam oranlarını değerlendirmesi öngörülürken kararın 20-25 Aralık tarihleri arasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Görüşmeler sonucunda belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.
ASGARİ ÜCRETE OLASI ZAM SENARYOLARI NELER?
2027 asgari ücretine yönelik beklentilerde yüzde 20 ile yüzde 40 arasındaki zam seçenekleri öne çıkıyor. Henüz kesinleşmiş bir artış oranı bulunmazken farklı yüzdeler üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni yılda maaşların hangi seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.
Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL 50 kuruş esas alındığında olası zam tutarları şöyle hesaplanıyor:
Yüzde 20 artış: 5 bin 615 TL
Yüzde 25 artış: 7 bin 019 TL
Yüzde 28,4 artış: 7 bin 973 TL
Yüzde 30 artış: 8 bin 423 TL
Yüzde 33,7 artış: 9 bin 461 TL
Yüzde 35 artış: 9 bin 826 TL
Yüzde 40 artış: 11 bin 230 TL
YÜZDE 30 VE YÜZDE 35 ZAM SENARYOSUNDA MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda net maaş yaklaşık 36 bin 498 TL'ye çıkacak. Artış oranının yüzde 35 olarak belirlenmesi halinde ise çalışanların eline geçecek aylık net tutar yaklaşık 37 bin 902 TL olacak. Kesin zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmelerin ardından netlik kazanacak.