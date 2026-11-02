Asgari ücret zam senaryoları 2027: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, son tahminler neler?

2027 yılına yaklaşılırken asgari ücrette yapılacak artışa yönelik beklentiler de şekillenmeye başladı. Yeni maaşların belirlenmesi için aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam ihtimalleri üzerinde duruluyor. Yüzde 30, 33,7 ve 35'lik artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni yılda asgari ücretin ulaşabileceği rakamları gündeme taşıdı. Çalışanlar ise maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve kararın hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2027'de asgari ücret kaç TL olacak? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte olası zam oranlarına göre hesaplanan maaş tutarları ve merak edilen ayrıntılar...