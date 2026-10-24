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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücrette zam senaryoları 2027 Ocak: Asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrette zam senaryoları 2027 Ocak: Asgari ücret ne kadar olacak?

        Milyonlarca çalışan, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni yılda maaşların ne kadar artacağı ve net asgari ücretin hangi seviyeye çıkacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yıl sonunda gerçekleştireceği görüşmeler, zam sürecinin en önemli aşamalarından biri olacak. Enflasyon verileri ve ekonomik beklentiler, yeni asgari ücret hesaplamalarında öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte asgari ücrette olası zam senaryoları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        1

        2027 asgari ücret zammı için gözler yılın son aylarında yapılacak görüşmelere çevrildi. 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda hangi seviyeye yükseleceği araştırılıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek süreçte yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor. Zam hesaplamalarında enflasyon beklentileri ve ekonomik koşulların etkili olması bekleniyor. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? İşte 2027 Ocak asgari ücret zammında son durum...

        2

        2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        2027 yılında uygulanacak asgari ücret henüz resmen açıklanmadı. 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmelerin ardından zam oranı ve yeni maaş tutarı netleşecek.

        Enflasyon oranları, yıl sonu ekonomik beklentileri ve çalışanların alım gücü, yeni asgari ücret belirlenirken gündeme gelecek temel başlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle şimdilik açıklanan zam senaryoları kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemeli.

        3

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin aralık ayında yapılması beklenen komisyon görüşmelerinin ardından belli olması öngörülüyor. Ancak yeni asgari ücret için kesin açıklama tarihi ve resmî toplantı takvimi netleşmiş değil.

        Geçmiş yıllardaki uygulamada yeni yılın asgari ücreti aralık ayının son bölümünde açıklanmış ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmişti. 2027 yılı için de benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Kesin tarihler, ilgili kurumların yapacağı duyurularla netlik kazanacak.

        4

        ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI: YÜZDE 20, 25 VE 30 ZAMLA MAAŞ NE KADAR OLUR?

        Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL 50 kuruş üzerinden farklı zam oranlarıyla hesaplama yapılabiliyor. Bu hesaplamalar, 2027 yılında maaşın hangi seviyelere çıkabileceğine ilişkin fikir veriyor.

        Yüzde 20 zam: 33 bin 690 TL 60 kuruş

        Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL 38 kuruş

        Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL 15 kuruş

        Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL 93 kuruş

        Yüzde 40 zam: 39 bin 305 TL 70 kuruş

        Bu rakamlar mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan matematiksel hesaplamalardır. Hükümet veya Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanmış resmî zam oranlarını göstermemektedir.

        5

        ASGARİ ÜCRET 2026 YILINDA NE KADAR?

        2026 yılında geçerli olan net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş olarak uygulanıyor. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni ücret, 2025 yılında uygulanan net 22 bin 104 TL 67 kuruşluk asgari ücrete kıyasla artırılarak belirlenmişti.

        2027 yılı için yapılacak artışın ardından net ve brüt ücret tutarları yeniden hesaplanacak. Yeni asgari ücretin kesin tutarı, komisyon görüşmelerinin tamamlanması ve resmî açıklamanın yapılmasıyla belli olacak.

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        #asgari ücret zammı
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