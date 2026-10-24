2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücret henüz resmen açıklanmadı. 2026 yılında net 28 bin 75 TL 50 kuruş, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmelerin ardından zam oranı ve yeni maaş tutarı netleşecek.

Enflasyon oranları, yıl sonu ekonomik beklentileri ve çalışanların alım gücü, yeni asgari ücret belirlenirken gündeme gelecek temel başlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle şimdilik açıklanan zam senaryoları kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemeli.