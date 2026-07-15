TRT 1'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırladığı Asırlık Gece dizisi, ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek olaylardan ve resmi belgelerden esinlenerek hazırlanan 15 bölümlük yapım, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli dönüm noktalarını ve yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacak. Yayın tarihi yaklaşırken dizinin hikâyesi, oyuncu kadrosu ve ilk bölüm detayları da izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...