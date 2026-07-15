Asırlık Gece dizisi konusu ve oyuncuları: Asırlık Gece hikayesi ne?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Asırlık Gece dizisi, yayın öncesinde merak konusu oldu. Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden uyarlanan yapım, darbe girişiminin kronolojisini, yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi dramatik bir anlatımla ekrana taşıyacak. Peki, Asırlık Gece dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler, ilk bölümde neler yaşanacak? İşte bilgiler...
TRT 1'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırladığı Asırlık Gece dizisi, ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek olaylardan ve resmi belgelerden esinlenerek hazırlanan 15 bölümlük yapım, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli dönüm noktalarını ve yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacak. Yayın tarihi yaklaşırken dizinin hikâyesi, oyuncu kadrosu ve ilk bölüm detayları da izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar...
ASIRLIK GECE DİZİSİ KONUSU NE?
Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi anlatıyor. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, darbe girişiminin hazırlık sürecini, önemli dönüm noktalarını ve yaşanan olayları belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşanan gelişmeleri odağına alan dizi, yakın tarihin en kritik gecelerinden birini farklı yönleriyle ele alıyor.
ASIRLIK GECE OYUNCULARI KİMLER?
Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının birbirinden başarılı isimleri yer alıyor. Gerçek tarihi şahsiyetleri ve o gecenin kahramanlarını canlandıran oyuncu kadrosunda şu isimler öne çıkıyor:
Rüzgar Aksoy (Ömer Halisdemir rolünde)
Erkan Petekkaya
Burak Sergen
Emir Benderlioğlu
Tolga Mendi
Murat Aygen
Yavuz Bingöl
Altan Akışık