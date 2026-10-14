Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - FB Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere’nin Aston Villa takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Villa Park’ta oynanacak kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa'da önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de Mert Müldür sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Aston Villa-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Aston Villa-FB Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…