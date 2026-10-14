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        Haberler Bilgi Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - FB Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

        Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - FB Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

        Aston Villa-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. 18 yıl aradan sonra katıldığı Devler Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, güçlü rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise Aston Villa-Fenerbahçe maçının saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Aston Villa-FB Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere’nin Aston Villa takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Villa Park’ta oynanacak kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa'da önemli bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de Mert Müldür sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Aston Villa-Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Aston Villa-FB Şampiyonlar Ligi maçı muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…

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        ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aston Villa-Fenerbahçe maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü (bu akşam) saat 22.00'de başlayacak.

        Villa Park’ta oynanacak mücadeleyi Slovak hakem İvan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

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        ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Aston Villa-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

        Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

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        ATON VİLLA’DA EKSİKLER

        Aston Villa’da ise sakatlıkları süren İan Maatsen ve Leon Goretzka forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Amadou Onana ile Brian Madjo’nun oynamaları beklenmiyor.

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        ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Homes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson.

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İsmail, Oğuz Aydın, Lukaku.

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        #fenerbahçe
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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