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        Haberler Bilgi ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF vize ve final sınavları ne zaman?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF vize ve final sınavları ne zaman?

        ATA AÖF sınav takvimi belli oldu. Üniversitenin açıkladığı akademik takvime göre ara sınavlar kasım ayında üç oturum halinde gerçekleştirilecek. 13 Kasım'da ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Sınav giriş belgesi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) ve "ATAAOF" uygulaması üzerinden indirilebilecek. Peki ATA AÖF vize ve final sınavları ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Dönemi vize sınavları yaklaşırken öğrenciler, sınav giriş belgesini araştırıyor. Gelen en son açıklama ile ATA AÖF giriş yerleri belli oldu. İşte, ATA AÖF vize ve final sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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        ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        ATA AÖF vize giriş yerleri 13 Kasım tarihi itibariyle belli oldu. Sınav giriş belgesi ÖYS’den (Öğrenme Yönetim Sistemi) ve “ATAAOF” uygulaması üzerinden indirilebilecek.

        ATA AÖF VİZE TARİHLERİ 2026

        I.Oturum 21 Kasım 2026 09:30

        II.Oturum 21 Kasım 2026 14:00

        III.Oturum 22 Kasım 2026 15:00

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        ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ

         Güz Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 09 Ocak 2027 10 Ocak 2027

        Bütünleme Sınavı 13 Şubat 2027 14 Şubat 2027

        ATA AÖF  SINAV TARİHLERİ

        Ara (Vize) Sınavı 17 Nisan 2027 18 Nisan 2027

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 05 Haziran 2027 06 Haziran 2027

        Bütünleme Sınavı 03 Temmuz 2027 04 Temmuz 2027

        2026-2027 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI 22 Ağustos 2027

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