ATA AÖF güz dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde yapılan duyuruyla sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler belgelerine Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor. Sınavlar 21-22 Kasım tarihlerinde üç oturum şeklinde düzenlenecek. Peki, 2026 ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm bilgiler...