ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2026 ATA AÖF sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği güz dönemi vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav merkezi ve salon bilgilerini sorgulamaya başladı. ATA AÖF vize sınavları kasım ayında üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2026 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde yapılan duyuruyla sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler belgelerine Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor. Sınavlar 21-22 Kasım tarihlerinde üç oturum şeklinde düzenlenecek. Peki, 2026 ATA AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm bilgiler...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF 2026-2027 güz yarıyılı ara sınavı giriş belgeleri 13 Kasım 2026 tarihinde erişime açıldı. Öğrenciler sınava girecekleri bina, salon ve adres bilgilerini giriş belgeleri üzerinden öğrenebiliyor.
Sınav giriş belgelerine ulaşmak için Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesindeki duyurular bölümü de ziyaret edilebiliyor.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgesini almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor:
1. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapın.
2. Öğrenci bilgilerinizi kullanarak sisteme oturum açın.
3. Duyurular bölümünden sınav giriş belgesi bağlantısını bulun.
4. Belgenizi görüntüleyerek indirin.
5. Sınav günü öncesinde sınav merkezi ve salon bilgilerinizi kontrol edin.
Sınav giriş belgelerine ayrıca ÖYS ve ATA AÖF mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.
Sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF OBS giriş ekranı
2026 ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan 2026-2027 akademik takvimine göre güz yarıyılı ara sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF VİZE SINAVI OTURUM SAATLERİ
OturumTarihSaat
1. Oturum21 Kasım 2026 Cumartesi09.30
2. Oturum21 Kasım 2026 Cumartesi14.00
3. Oturum22 Kasım 2026 Pazar15.00
ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takviminde güz dönemi final ve bütünleme sınavlarının tarihleri de belli oldu.
- Güz dönemi final sınavı: 9-10 Ocak 2027
- Güz dönemi bütünleme sınavı: 13-14 Şubat 2027
- Bahar dönemi vize sınavı: 17-18 Nisan 2027
- Bahar dönemi final sınavı: 5-6 Haziran 2027
- Bahar dönemi bütünleme sınavı: 3-4 Temmuz 2027