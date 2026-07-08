ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için sınav sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bahar dönemi bütünleme sınavlarına katılacak öğrenciler, hem sınav tarihlerini hem de giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Derslerini telafi etmek, not ortalamasını yükseltmek ya da mezuniyet koşullarını tamamlamak isteyen adaylar için bina, salon ve oturum bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgesi kritik önem taşıyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte ATA AÖF sınav takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...