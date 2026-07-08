ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde yaz dönemi sınav takvimi öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Ders notlarını yükseltmek, başarısız oldukları derslerden geçer not almak veya mezuniyet için gerekli şartları tamamlamak isteyen öğrenciler, ATA AÖF sınavlarına ilişkin güncel tarihleri araştırıyor. Sınava katılacak adaylar için bina, salon ve oturum bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgesi de büyük önem taşıyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte ATA AÖF sınav sürecine dair merak edilenler...
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için sınav sürecine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bahar dönemi bütünleme sınavlarına katılacak öğrenciler, hem sınav tarihlerini hem de giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Derslerini telafi etmek, not ortalamasını yükseltmek ya da mezuniyet koşullarını tamamlamak isteyen adaylar için bina, salon ve oturum bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgesi kritik önem taşıyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte ATA AÖF sınav takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2025-2026 bahar dönemi bütünleme sınavı için ATA AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlandığına dair henüz ayrı bir duyuru paylaşılmadı.
Öğrencilerin, sınav giriş belgesiyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin resmî internet sitesini, OBS sistemini ve AtaMeta uygulamasındaki “Sınav İşlemleri” bölümünü düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavları 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da 1. oturum, aynı gün saat 14.00’te 2. oturum ve 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.00’te 3. oturum olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak.