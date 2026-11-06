Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026-2027 AUZEF sınavı ne zaman?

        AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026-2027 AUZEF sınavı ne zaman?

        AUZEF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları kasım ayında yapılacak. Sınav öncesi adayların giriş belgelerine erişmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgelerinde öğrencilerin sınava girecekleri okul, salon, adres ve oturum bilgileri yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki AUZEF sınavı ne zaman ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 20:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi gündeme geldi. Takvime göre güz dönemi vize sınavları 2026 kasım ayında yapılacak. Sınav öncesinde giriş belgelerinin kontrol edilmesi ve belirtilen sınav kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Peki, 2026-2027 AUZEF sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar

        2

        AUZEF VİZE TARİHLERİ NE ZAMAN?

        AUZEF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

        Değerli Öğrencilerimiz, 14 - 15 Kasım 2026 tarihinde yapılacak olan güz dönemi ara sınava (vize) ait sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgenizi adresinden ya da AUZEF Mobil uygulamasından AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

        Sınavlarınızda başarılar dileriz.

        3

        AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILIR?

        Genellikle iki tür sınav vardır:

        Vize (Ara sınav): Dönem içerisinde yapılır.

        Final (Bitirme sınavı): Dönem sonunda yapılır.

        Bütünleme: Final sınavında başarısız olan veya sınava giremeyen öğrenciler için yapılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Niğde'de kaldırımda çay içen kişiye otomobilin çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Niğde'de kaldırımda çay içen bir kişinin otomobilin çarpması sonucu yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.(İHA)

        #auzef
        #auzef sınav giriş belgesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Katil de maktul de kadın! Arkadaşını öldürdü!
        Katil de maktul de kadın! Arkadaşını öldürdü!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması