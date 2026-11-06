AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026-2027 AUZEF sınavı ne zaman?

AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi gündeme geldi. Takvime göre güz dönemi vize sınavları 2026 kasım ayında yapılacak. Sınav öncesinde giriş belgelerinin kontrol edilmesi ve belirtilen sınav kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Peki, 2026-2027 AUZEF sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar