AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayınlandı! 2026-2027 AUZEF sınavı ne zaman?
AUZEF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları kasım ayında yapılacak. Sınav öncesi adayların giriş belgelerine erişmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgelerinde öğrencilerin sınava girecekleri okul, salon, adres ve oturum bilgileri yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki AUZEF sınavı ne zaman ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AUZEF güz dönemi ara sınav giriş belgesi yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi gündeme geldi. Takvime göre güz dönemi vize sınavları 2026 kasım ayında yapılacak. Sınav öncesinde giriş belgelerinin kontrol edilmesi ve belirtilen sınav kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Peki, 2026-2027 AUZEF sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar
AUZEF VİZE TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
Değerli Öğrencilerimiz, 14 - 15 Kasım 2026 tarihinde yapılacak olan güz dönemi ara sınava (vize) ait sınav giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgenizi adresinden ya da AUZEF Mobil uygulamasından AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
Sınavlarınızda başarılar dileriz.
AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Genellikle iki tür sınav vardır:
Vize (Ara sınav): Dönem içerisinde yapılır.
Final (Bitirme sınavı): Dönem sonunda yapılır.
Bütünleme: Final sınavında başarısız olan veya sınava giremeyen öğrenciler için yapılır.