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        Haberler Bilgi Balığı böyle tüketiyorsanız dikkat: 48 saat kuralını bilmeden sofraya koymayın

        Balığı böyle tüketiyorsanız dikkat: 48 saat kuralını bilmeden sofraya koymayın

        Çiğ veya yeterince pişmemiş balık tüketenler için uzmanlardan önemli uyarı geldi. Balıklarda bulunabilen ve tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabilen anisakis adlı parazite karşı çiğ tüketilecek balığın en az 48 saat dondurulması, pişirilecek balıkta ise ısının karın bölgesine kadar ulaşması gerekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Çiğ balık sofralarda sıkça tercih edilen yiyeceklerden biri olsa da yeterince dikkat edilmediğinde bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Bunların başında, deniz balıklarında bulunabilen anisakis adlı parazit geliyor. Gıda teknoloğu Santiago González, bu parazite karşı balığın hazırlanması ve pişirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

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        BALIKTA BULUNAN PARAZİT VÜCUDA GİRDİĞİNDE NE OLUR?

        Anisakis, özellikle deniz balıklarında görülebilen bir parazit olarak biliniyor. Bu paraziti taşıyan bir balığın tüketilmesi ise her kişide aynı etkiyi göstermiyor. Bazı kişilerde herhangi bir belirti ortaya çıkmayabilirken, parazitin bağırsak duvarına girmesi halinde bulantı, kusma ve karın ağrısı görülebiliyor.

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        Aşırı duyarlı kişilerde ise daha nadir olmakla birlikte alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Bu tepkiler daha seyrek görülse de daha ağır seyredebildiği belirtiliyor.

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        ÇİĞ TÜKETİLECEK BALIKTA 48 SAAT KURALI

        Gıda teknoloğu Santiago González'e göre çiğ tüketilecek balıkta en önemli önlemlerden biri dondurma işlemi. Çiğ yenilecek balığın tüketilmeden önce en az 48 saat dondurulması öneriliyor. 

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        Özellikle suşi gibi balığın pişirilmeden tüketildiği hazırlıklarda bu önlem önem taşıyor.

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        BALIK PİŞİRİLİRKEN KARIN BÖLGESİNE DİKKAT

        Balığın pişirilmesi de parazite karşı alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Ancak burada önemli olan nokta, ısının balığın tamamına ulaşması.

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        González, özellikle balığın karın bölgesinin yeterince pişirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzman, "Anisakisi yok etmek için balığı karın bölgesinden pişirmek gerekir" ifadesini kullanıyor.

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        Sirkeye yatırılmış hamsiyi de örnek gösteren González, gerekli önlemler alınmadığında bu tür hazırlıkların anisakis riskiyle ilişkilendirilebildiğine dikkat çekiyor.

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        BALIK İYİ TEMİZLENMELİ

        Uzman, balığın satın alınırken iyi temizlenmiş ve iç organları çıkarılmış olmasına da dikkat edilmesini öneriyor.

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        Çiğ tüketilen balıklarda gerekli önlemlerin alınması, balığın sofradan tamamen kaldırılması anlamına gelmiyor. Doğru dondurma, temizleme ve pişirme yöntemleriyle riskin azaltılması hedefleniyor.

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        #balık
        #parazit
        #anisakis
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