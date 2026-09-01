Balığı böyle tüketiyorsanız dikkat: 48 saat kuralını bilmeden sofraya koymayın

BALIKTA BULUNAN PARAZİT VÜCUDA GİRDİĞİNDE NE OLUR?

Anisakis, özellikle deniz balıklarında görülebilen bir parazit olarak biliniyor. Bu paraziti taşıyan bir balığın tüketilmesi ise her kişide aynı etkiyi göstermiyor. Bazı kişilerde herhangi bir belirti ortaya çıkmayabilirken, parazitin bağırsak duvarına girmesi halinde bulantı, kusma ve karın ağrısı görülebiliyor.