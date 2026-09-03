Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde yoluna kayıpsız devam etmek ve Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, mücadele öncesinde Başakşehir-Galatasaray maçının tarihini ve saatini araştırmaya başladı. Peki Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir-Galatasaray maçı tarihi ve saati...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında perde Başakşehir-Galatasaray maçı ile açılıyor. Galatasaray, deplasmanda Başakşehir karşısında üç puan mücadelesi verecek. Ev sahibi Başakşehir ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Peki Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports 4K ekranlarından canlı yayınlanacak
37. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 36 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın 65 golüne, Başakşehir 39 golle cevap verdi.
GALATASARAY 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Başakşehir karşısında son 8 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 8 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.