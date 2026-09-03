Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında perde Başakşehir-Galatasaray maçı ile açılıyor. Galatasaray, deplasmanda Başakşehir karşısında üç puan mücadelesi verecek. Ev sahibi Başakşehir ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Peki Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...