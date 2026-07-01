BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

2026 yılı için halen yürürlükte bulunan bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyor.

Bu tutar, 2026 yılında yapılan yasal düzenleme ile gösterge rakamının artırılması sonrasında hesaplanarak yürürlüğe girdi.