Bedelli askerlik ücreti Temmuz 2026: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücretinde temmuz ayı güncellemesi için geri sayım sürerken, binlerce yükümlü yeni tutarın ne kadar olacağını araştırıyor. Mevcut bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanırken, yeni tutar memur aylık katsayısındaki artışla birlikte yeniden belirlenecek. Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik ücretinin güncelleneceğini duyurmuştu. Kesin rakam, haziran ayı enflasyon verileri ve memur maaş katsayısının netleşmesinin ardından belli olacak. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek? İşte 2026 temmuz dönemi bedelli askerlik ücretine ilişkin son gelişmeler...
Bedelli askerlik ücretinde gözler temmuz ayında açıklanacak memur maaş katsayısına çevrildi. Hâlihazırda 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanan ücretin, memur maaşlarına yapılacak zam doğrultusunda artması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, yeni ücretin memur aylık katsayısına göre otomatik olarak güncelleneceğini daha önce duyurdu. Kesin bedelli askerlik ücreti, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti kaç TL olacak? İşte temmuz ayında uygulanması beklenen yeni bedelli askerlik ücretine ilişkin merak edilenler...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR?
2026 yılı için halen yürürlükte bulunan bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyor.
Bu tutar, 2026 yılında yapılan yasal düzenleme ile gösterge rakamının artırılması sonrasında hesaplanarak yürürlüğe girdi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Bedelli askerlik ücretindeki artış, memur maaş katsayısındaki değişime göre belirleniyor.
Haziran ayı enflasyon verileri ve 2026 yılı ikinci altı aylık dönem memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti de otomatik olarak güncellenecek.
Ekonomi çevrelerinin hesaplamalarına göre artış oranının yaklaşık yüzde 12-13 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin oran, açıklanacak resmi verilerle belli olacak.
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Resmi rakam henüz açıklanmadı.
Ancak mevcut hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 470 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Kesin ücret, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısını açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?
Bedelli askerlik ücreti, kanunda belirlenen gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpılması sonucu hesaplanıyor.
2026 yılında yürürlüğe giren düzenleme sonrasında hesaplamada esas alınan gösterge rakamı 300 bin olarak uygulanıyor. Memur maaş katsayısında her değişiklik olduğunda bedelli askerlik ücreti de aynı doğrultuda güncelleniyor.
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeni bedelli askerlik ücretinin, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısının kesinleşmesiyle birlikte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Yeni tarifenin temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.