BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2026 TEMMUZ? Yeni bekçi alımı yapılacak mı, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte güncel bekçilik alımı şartları...
2026 yılı bekçi alımını bekleyen adayların ilan takvimine yönelik araştırmaları sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaparak mahallelerde kamu düzeninin korunmasına katkı sağlayan Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarına başvurmak isteyen binlerce kişi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak duyuruya odaklandı. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğinin ardından yaş şartı, eğitim kriteri ve diğer başvuru koşulları da yeniden gündeme geldi. Peki, 2026 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru işlemleri hangi kanaldan yapılacak? İşte bekçi alım sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen adayların gözü 2026 yılı alım duyurusuna çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alarak sokak ve mahallelerde güvenliğin sağlanmasına destek vermek isteyen binlerce kişi, başvuru tarihleri ile ilan edilecek kontenjanları yakından takip ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin ardından yaş sınırı, eğitim durumu ve adaylarda aranacak diğer şartlar da yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 bekçi alımı için ilan ne zaman yayımlanacak, başvurular nereden ve nasıl gerçekleştirilecek? İşte bekçi alımına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen bilgiler…
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN TEMMUZ 2026, YENİ BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?
Emniyet teşkilatının taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere dönemsel olarak yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarına ilişkin 2026 takvimi adaylar tarafından merakla bekleniyor. Temmuz 2026 itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından yeni alım sürecine yönelik herhangi bir resmi kılavuz yayımlanmadı.
Başvuru tarihleri, şartlar ve alınacak personel sayısı konusunda da henüz açıklama yapılmadı. Bekçi alımına ilişkin yeni bir duyurunun paylaşılması halinde güncel bilgiler haberimize eklenecektir.
GÜNCEL BEKÇİLİK ALIMI 2026 ŞARTLARI NELER?
İçişleri Bakanlığı tarafından çarşı ve mahalle bekçilerinin görev düzeni ile çalışma koşullarını yeniden belirleyen yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeye göre erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları gerekecek. Başvuru sahiplerinden ayrıca müracaat ettikleri ilde en az bir yıldır ikamet ettiklerini belgelemeleri istenecek.
Adayların adli sicil ve güvenlik durumlarına ilişkin mevcut şartlar da uygulanmaya devam edecek. Buna göre belirlenen suçlardan mahkûm olmamak, kamu haklarından yoksun bulunmamak ve silahlı görev yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir durum taşımamak temel kriterler arasında yer alacak.
Bekçilerin günlük mesai düzeni esas olarak gün batımı ile gün doğumu arasındaki saatleri kapsayacak. Ancak olağanüstü hâl, terör olayları, toplumsal hareketlilik, doğal afet, salgın, mevsim şartları veya kamu düzenini etkileyen benzeri zorunlu durumlarda Bakanlık onayıyla bu saatlerin dışında da görevlendirme yapılabilecek.
Öte yandan başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olan adaylar, çarşı ve mahalle bekçiliği için müracaatta bulunamayacak.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
2026 yılının ilk ayında 9/1 derece ve kademedeki bekçilerin aylık geliri 66 bin 558 TL olarak hesaplanıyordu.
Temmuz döneminde memur maaşlarına yansıtılan artışın ardından bekçi maaşı 75 bin 556,64 TL’ye çıktı. Böylece ocak ayına kıyasla maaşlarda yaklaşık 9 bin TL’lik yükseliş yaşandı.