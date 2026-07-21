BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2026 TEMMUZ? Yeni bekçi alımı yapılacak mı, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte güncel bekçilik alımı şartları...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN TEMMUZ 2026, YENİ BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Emniyet teşkilatının taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere dönemsel olarak yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarına ilişkin 2026 takvimi adaylar tarafından merakla bekleniyor. Temmuz 2026 itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından yeni alım sürecine yönelik herhangi bir resmi kılavuz yayımlanmadı.

Başvuru tarihleri, şartlar ve alınacak personel sayısı konusunda da henüz açıklama yapılmadı. Bekçi alımına ilişkin yeni bir duyurunun paylaşılması halinde güncel bilgiler haberimize eklenecektir.