Beşiktaş Çorum FK maçı sona erdi! Beşiktaş Çorum FK maç sonucu, goller ve özet bilgisi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş Çorum FKkarşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti. Maç Tüpraş Stadında oynandı. Futbolseverler ise maç saatinin sona ermesiyle Beşiktaş Çorum FKmaç sonucu, goller ve özet bilgisini merak ediyor. İşte, BJK Çorum FK maç sonucu ile ilgili bilgiler
Futbol severler Beşiktaş Çorum FK maçı sonrası sonuca odaklandı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti. Siyah beyaz takım Beşiktaş ve Çorum FK maçı canlı olarak yayınlandığı kanal ve saat bilgisi belli oldu. Peki Beşiktaş Çorum FK maç sonucu kaç kaç bitti? İşte, BJK Çorumspor maçı goller ve özet bilgisi
BEŞİKTAŞ ÇORUM FK MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş evinde Çorum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 6-2 kazandı. Beşikgtaş'ın gollerini 6. dakikada Vaclav Cerny, 43(P), 59 ve 66. dakikada Dusan Vlahovic, 73. dakikada İlhan Fakılı ile 83. dakikada Amir Murillo kaydetti.
Çorum FK'da ise sahneye 52. dakikada Mohamed Diomande ile 77. dakikada Ermin Mahmic çıktı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 6 puana yükseldi. Çorum FK ise 1 puanda kaldı.