Beşiktaş Çorum FK maçı sona erdi! Beşiktaş Çorum FK maç sonucu, goller ve özet bilgisi

Futbol severler Beşiktaş Çorum FK maçı sonrası sonuca odaklandı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti. Siyah beyaz takım Beşiktaş ve Çorum FK maçı canlı olarak yayınlandığı kanal ve saat bilgisi belli oldu. Peki Beşiktaş Çorum FK maç sonucu kaç kaç bitti? İşte, BJK Çorumspor maçı goller ve özet bilgisi