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        Beşiktaş-Crystal Palace maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede galibiyet alarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Crystal Palace mücadelenin maç saati ve canlı yayın bilgisi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Crystal Palace maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        1

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede siyah-beyazlı takım, taraftarının desteğiyle üç puan kazanmayı hedefliyor. Maçın başlamasına kısa süre kala Beşiktaş - Crystal Palace maçının başlama saati ve canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 22.00'de başlayacak.

        3

        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Miretti, Trossard, Vlahovic

        Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen

        5

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.

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