Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede siyah-beyazlı takım, taraftarının desteğiyle üç puan kazanmayı hedefliyor. Maçın başlamasına kısa süre kala Beşiktaş - Crystal Palace maçının başlama saati ve canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda? İşte detaylar...