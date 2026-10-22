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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş Crystal Palace maçı canlı izle: UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş Crystal Palace maçı canlı izle: UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı yayında izleyiciyle buluşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Crystal Palace maçının yayın tarihi, saati gibi bilgiler belli oldu. Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan siyah-beyazlı futbol takımı, İngiliz ekibini de yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler ''Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı yayın bilgileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        Beşiktaş - Crystal Palace maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı konuk ediyor. BJK Crystal Palace maçını canlı takip etmek isteyenler yayın bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçını kazanmasının ardından Crystal Palace karşılaşması, siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Peki Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı nereden izlenir?

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        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Miretti, Trossard, Vlahovic

        Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Khalaili, Wharton, Timber, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen

        ORKUN KÖKÇÜ MAÇTA YOK

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace maçında forma giyemeyecek.

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran Orkun Kökçü, İngiliz ekibiyle oynanacak mücadelede de sahadaki yerini alamayacak.

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        CRYSTAL PALACE FORMUNDAN UZAK

        İngiliz temsilcisi, bu sezon istikrarsız bir grafik çiziyor. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Crystal Palace, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Avrupa Ligi'nde ilk iki haftada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

        Premier Lig'de ise ilk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan CrystalPalace, bu süreçte 7 puan topladı. Londra ekibi, 14. basamakta kendine yer buldu. Crystal Palace, ligde son haftada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a 5-0 kaybetti.

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        BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA DOLUDİZGİN

        İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı.

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı. Söz konusu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 4 defa da topu kendi ağlarında gördü. Siyah-beyazlılar, CrystalPalace maçıyla Avrupa'da kazanma alışkanlığını devam ettirmeyi hedefliyor.

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