Gün Başlıyor - 22 Ekim 2026 (Fon Soruşturmasında Yeni Dalga Operasyon)

Ortadoğu'ya "Mekke-Bedir" umudu. Ayakkabı fabrikası alevlere teslim oldu. Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Mekke Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda. CHP'den Mekke Anlaşması mesajı. Bahçeli'den Libya ... Daha Fazla Göster Ortadoğu'ya "Mekke-Bedir" umudu. Ayakkabı fabrikası alevlere teslim oldu. Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Mekke Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda. CHP'den Mekke Anlaşması mesajı. Bahçeli'den Libya Mutabakatı mesajı. Von der Leyen'e muhalefetten tepki. Kanada'dan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret. Avrupa'da protestolar hız kesmiyor. İsrail Başbakanı İran'ı hedef aldı. AYM'den YENİ Parti kararı. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster