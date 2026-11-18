Beşiktaş - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? EuroLeague Beşiktaş - Real Madrid maçı özeti ve periyod sonuçları
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Real Madrid'i 83-79 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun güçlü temsilcilerinden Real Madrid karşısında parkeden galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Peki, Beşiktaş - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte EuroLeague'de oynanan Beşiktaş Fuzul - Real Madrid maçının sonucu ve özeti...
EuroLeague'de 12. hafta heyecanında Beşiktaş Fuzul ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, İspanyol devini 83-79 yenerek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Üst üste ikinci galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü. Peki, Beşiktaş Real Madrid karşılaşmasının periyot skorları nasıl oluştu? İşte mücadelenin ayrıntıları...
BEŞİKTAŞ - REAL MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
EuroLeague 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş Fuzul, Real Madrid'i 83-79 mağlup etti. Kendi sahasında önemli bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, bu sonuçla EuroLeague'de üst üste ikinci kez kazandı.
BEŞİKTAŞ - REAL MADRID MAÇININ PERİYOT SONUÇLARI
İlk Çeyrek Sonucu | Beşiktaş Fuzul 18-15 Real Madrid
İlk Yarı Sonucu | Beşiktaş Fuzul 45-37 Real Madrid
Üçüncü Çeyrek Sonucu | Beşiktaş Fuzul 64-54 Real Madrid
Maç Sonucu | Beşiktaş Fuzul 83-79 Real Madrid
BEŞİKTAŞ'TAN REAL MADRID KARŞISINDA KRİTİK GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun güçlü takımlarından Real Madrid karşısında mücadeleyi bırakmadı. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı dört sayı farkla kazanarak haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Beşiktaş, daha önce deplasmanda LDLC ASVEL'i 95-91 mağlup etmişti. Real Madrid galibiyetiyle birlikte çıkışını sürdüren siyah-beyazlılar, EuroLeague'de üst üste ikinci galibiyetini aldı.
BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, EuroLeague'deki bir sonraki karşılaşmasında 20 Kasım 2026 Cuma günü Partizan ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ardından bu mücadelede de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefleyecek