Bilet için telefonlarını sattılar, fuarda parasız kaldılar

SEPTTEN ÖNCE ORİGAMİ VAR

Mo ve Michelle, Pretoria'nın kuzeyindeki Mabopane'de büyüdü. Anneleri, kızlarını okutacak parayı kazanmak için İngiltere'ye gitti. Mo origamiyi de orada, 2004'te İngiltere'de yaşarken öğrendi. Kâğıt katlamanın bir işin tohumuna dönüşmesi için on yıldan uzun süre geçmesi gerekecekti.

İki kardeş 2016'da el sanatları pazarlarında tezgâh açtı. Tezgâhta hem kâğıttan katlanmış origami kâseler hem de geri dönüştürülmüş PVC plastikten örülmüş sepetler vardı. Ertesi yıl bugünkü ürünün ilk hâli çıktı; şeritler hâlinde kesilen geri dönüştürülmüş su boruları tel çerçevelerin etrafına örülüyordu.

Bütün bunlar yan iş olarak sürüyordu. Mo o dönemde tam zamanlı çalışıyordu; insan kaynakları ve yönetici asistanlığı görevlerinin ardından büyük bir gıda şirketiyle İsviçre'ye geçti. Michelle ise İsviçre'de yüksek lisansa kabul edilmiş ve tarım ekonomisti olarak çalışmaya başlamıştı. Yani sepet fikri şekillenirken ikisi de kurumsal kariyerlerinin ortasındaydı.

Ülkelerine her dönüşlerinde sepetlerini ve origami kuğularını pazarlarda satmayı sürdürdüler. Bir süre sonra müşteriler arayıp daha fazla sepet istemeye başladı. Fransa'daki fuarlarda da aynısı oldu. Michelle o dönem için "Burada gerçekten bir potansiyel olduğunu, Güney Afrika'da bu sepetler için bir pazar olduğunu fark ettik. Biz de bunun peşinden gittik" diyor. Kurumsal işleri bırakma kararı da buradan çıktı.