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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Çeyiz ürünleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Çeyiz ürünleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 4 Eylül BİM aktüel kataloğunda çeyiz ürünleri dikkat çekiyor. Cam kavanoz, baharatlık, reçellikler, kahve bardağı, kek kalıpları indirimli ürünler listesinde yer alıyor. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM aktüel ürünler indirimleri müşterilerini bekliyor. İşte, BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 21:56 Güncelleme:
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        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Cuma günü BİM indirimlerinde Pipetli matara 750 ml 129 TL, telefon tutucu 7x10x10 cm 16 TL, silikon kek kalıbı çeşitleri 79 TL, tek kişilik nevresim seti 479 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel kataloğu indirim listesinde yer alan ürünler

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        BİM 4 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Hambez Pantolon Erkek 329 TL

        Hambez Pantolon Kadın 329 TL

        Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50x70 cm 89 TL

        Çift Kaplan Slip Kadın 2'li 119 TL

        Ayarlı Askılı Bralet 149 TL

        Dizüstü Biker Tayt 99 TL

        Boxer Kadın 109 TL

        Desenli Boxer Erkek 99 TL

        Saç Kurutma Bonesi 99 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 18 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 15 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL

        Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 300 cc 9,75 TL

        Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 100 cc 379 TL

        Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL

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        Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 160x200 cm+30 349 TL

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        Tek Kişilik Nevresim Seti 479 TL

        Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 25 cm 279 TL

        Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 25 cm 199 TL

        Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 100x200 cm 30 249 TL

        Molinella Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 79 TL

        Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL

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        #bim aktüel ürünler 4 eylül 2026
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