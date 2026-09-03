BİM 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Çeyiz ürünleri indirimde! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 4 Eylül BİM aktüel kataloğunda çeyiz ürünleri dikkat çekiyor. Cam kavanoz, baharatlık, reçellikler, kahve bardağı, kek kalıpları indirimli ürünler listesinde yer alıyor. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM aktüel ürünler indirimleri müşterilerini bekliyor. İşte, BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunun tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Cuma günü BİM indirimlerinde Pipetli matara 750 ml 129 TL, telefon tutucu 7x10x10 cm 16 TL, silikon kek kalıbı çeşitleri 79 TL, tek kişilik nevresim seti 479 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel kataloğu indirim listesinde yer alan ürünler
BİM 4 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Hambez Pantolon Erkek 329 TL
Hambez Pantolon Kadın 329 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50x70 cm 89 TL
Çift Kaplan Slip Kadın 2'li 119 TL
Ayarlı Askılı Bralet 149 TL
Dizüstü Biker Tayt 99 TL
Boxer Kadın 109 TL
Desenli Boxer Erkek 99 TL
Saç Kurutma Bonesi 99 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 18 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 15 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL
Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 300 cc 9,75 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li 100 cc 379 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 160x200 cm+30 349 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 479 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 25 cm 279 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 25 cm 199 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 100x200 cm 30 249 TL
Molinella Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 79 TL
Mutfak Önlüğü 48x67 cm 99 TL