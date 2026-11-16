Brad Pitt’ten 60 milyon dolarlık doğal tarım hamlesi: 500 Hektarlık çiftlik kimyasallardan arındı
Herkes Brad Pitt'i yakışıklılığı ve oyunculuğuyla biliyor. Pitt, 500 hektarlık bir çiftliği satın alıp onu kimyasallardan arındırmasıyla tarıma olan düşkünlüğünü de gözler önüne sermiş oldu. Brad Pitt, Fransa'nın güneyinde satın aldığı mülkü sıradan bir doğa kaçamağının ötesine taşıyarak sürdürülebilir bağcılığın öncü merkezlerinden birine dönüştürdü. Peki Brad Pitt bunu nasıl başardı?
Brad Pitt’tin 60 milyon dolarlık doğal tarım hamlesi çok konuşuluyor. Brad Pitt, Château Miraval'da geleneksel kimyasal tarım yöntemlerini bırakarak organik ve çevre dostu üretim anlayışını ön plana çıkarıyor. Projenin temel amacı, Pitt'in yönetiminin başlangıcından itibaren dayatmaya karar verdiği bir standart olan herbisit, böcek ilacı ve sentetik kimyasallar içermeyen bir tarımsal üretim modeli uygulamaktı.
BRAD PİTT’TEN 60 MİLYON DOLARLIK DOĞAL TARIM HAMLESİ
Brad Pitt, Château Miraval'ı kimyasal tarım uygulamalarını terk ederek tamamen ekolojik üretimi benimseyen örnek bir şarap merkezine dönüştürdü.
Correns kasabasında 500 hektarlık araziyi kapsayan mülk, tercüman tarafından yaklaşık 60 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyordu. Mülk, doğal ormanları, asırlık zeytinlikleri, tarlaları ve operasyonların merkezi ekseni olarak işlev gören tarihi bir kaleyi içeren çeşitli bir ekosistem oluşturuyor.
PROJENİN AMACI NEYDİ?
Projenin temel amacı, Pitt'in yönetiminin başlangıcından itibaren dayatmaya karar verdiği bir standart olan herbisit, böcek ilacı ve sentetik kimyasallar içermeyen bir tarımsal üretim modeli uygulamaktı.
Brad Pitt, basit bir ekolojik dinlenme cenneti aramak yerine, Fransa'nın güneyinde sembolik bir mülk edindi ve orada gerçek ve sürdürülebilir bir dünya bağcılığı emporiumu inşa etti.
Oyuncunun müdahalesinden önce, arazi sınırlı bir pazar segmenti için yılda sadece 150.000 şişe şarap üretiyordu. Üretimi organik ve sürdürülebilir sütunlar üzerine ölçeklendirme vizyonuyla Pitt, Fransız pazarında uzun bir geçmişe sahip şarap yetiştiricileri olan Perrin ailesiyle stratejik bir ittifak imzaladı. Oyuncu, detaylandırma sürecinin denetiminden etiketlerin tasarımına ve ticari ambalaj seçimine kadar her teknik ve estetik ayrıntıya doğrudan katıldı.
Bu yaklaşım sayesinde, çiftliğin organik üzüm bağları, uluslararası şarap endüstrisinde yüksek prestij veren mühürler olan Côtes de Provence ve Coteaux Varois mezhepleri altında sertifikalar aldı. Ek olarak, çiftlik, kesinlikle ekolojik parametreler altında zeytinyağı üretimi ile teklifini çeşitlendirdi.
MİRAVAL’İN KÜRESEL PAZARDA YÜKSELİŞİ
Château Miraval, 2013 yılında piyasaya sürülmesinin ardından büyük bir ticari başarı elde etti. Markanın internet sitesinde yalnızca beş saat içinde 6.000 şişe satılırken, 100.000 şişe de uluslararası pazardaki seçkin mağaza ve restoranlara dağıtıldı. Bu ilgi, markanın üretim ve dağıtım kapasitesini hızla artırmasını sağladı. Günümüzde yıllık yaklaşık 10 milyon şişeye ulaşan üretim hacmi, Miraval’in başlangıçtaki sınırlı üretim kapasitesinden küresel ölçekte bir markaya dönüşümünü ortaya koyuyor.
MİRAVAL’DE ORTAKLIK VE HUKUK MÜCADELESİ
Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ortaklaşa satın aldığı Miraval, çiftin ayrılığının ardından hukuki bir anlaşmazlığın merkezine dönüştü. Jolie’nin şirketteki %50 hissesini Tenute del Mondo’ya devretmesi üzerine Pitt, bu satışın önceden yapılan anlaşmaya aykırı olduğunu savunarak dava açtı.
Yaklaşık dört yıl süren mücadelenin ardından Pitt, şirketin kontrolü konusunda önemli bir hukuki başarı elde etti. Bugün Correns’te bulunan çiftlik, tarihi mirasını korurken modern organik tarım yöntemlerini de uygulamaktadır. Château Miraval, sürdürülebilir üretim anlayışının uzun vadeli ekonomik başarıyla bir arada yürütülebileceğini gösteren önemli bir örnektir. Böylece marka, on yılı aşkın süre önce Avrupa'da başladığı iş faaliyetlerinde benimsediği çevre dostu üretim ilkelerini koruyarak küresel şarap sektöründeki yerini güçlendirmeye devam etmiştir.