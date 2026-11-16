Brad Pitt’ten 60 milyon dolarlık doğal tarım hamlesi: 500 Hektarlık çiftlik kimyasallardan arındı

BRAD PİTT’TEN 60 MİLYON DOLARLIK DOĞAL TARIM HAMLESİ

Brad Pitt, Château Miraval'ı kimyasal tarım uygulamalarını terk ederek tamamen ekolojik üretimi benimseyen örnek bir şarap merkezine dönüştürdü.

Correns kasabasında 500 hektarlık araziyi kapsayan mülk, tercüman tarafından yaklaşık 60 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyordu. Mülk, doğal ormanları, asırlık zeytinlikleri, tarlaları ve operasyonların merkezi ekseni olarak işlev gören tarihi bir kaleyi içeren çeşitli bir ekosistem oluşturuyor.

PROJENİN AMACI NEYDİ?

Projenin temel amacı, Pitt'in yönetiminin başlangıcından itibaren dayatmaya karar verdiği bir standart olan herbisit, böcek ilacı ve sentetik kimyasallar içermeyen bir tarımsal üretim modeli uygulamaktı.

Brad Pitt, basit bir ekolojik dinlenme cenneti aramak yerine, Fransa'nın güneyinde sembolik bir mülk edindi ve orada gerçek ve sürdürülebilir bir dünya bağcılığı emporiumu inşa etti.