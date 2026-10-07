BU AKŞAM HANGİ KANALDA NE VAR? 7 Ekim 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
7 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon izleyicilerini gün boyunca farklı türlerde birçok yapım bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren haber bültenleri, magazin ve gündüz kuşağı programları ekrana gelirken, akşam saatlerinde diziler, yarışmalar ve prime time yapımları öne çıkacak. Günün televizyon programlarını merak edenler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışları netleşti. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 7 Ekim Çarşamba TV yayın akışı...
7 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyicilerin gündeminde. Gün boyunca haber, magazin ve gündüz kuşağı programları yayınlanırken, akşam saatlerinde dikkat çeken diziler ve yarışmalar öne çıkacak. ATV’de Aşk ve Taht, Kanal D’de Uzak Şehir, NOW TV’de Yeraltı, Show TV’de Sevdan Bir Ateş ve TRT 1’de Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluşacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 7 Ekim Çarşamba günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in yayın akışı...
KANALLARIN 7 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
23.15 Güller ve Günahlar
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
23.15 Sumud
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Ömür Usta
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı (Yeni Sezon)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)