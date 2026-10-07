BU AKŞAM HANGİ KANALDA NE VAR? 7 Ekim 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

7 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyicilerin gündeminde. Gün boyunca haber, magazin ve gündüz kuşağı programları yayınlanırken, akşam saatlerinde dikkat çeken diziler ve yarışmalar öne çıkacak. ATV’de Aşk ve Taht, Kanal D’de Uzak Şehir, NOW TV’de Yeraltı, Show TV’de Sevdan Bir Ateş ve TRT 1’de Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluşacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 7 Ekim Çarşamba günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in yayın akışı...