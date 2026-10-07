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        Haberler Bilgi BU AKŞAM HANGİ KANALDA NE VAR? 7 Ekim 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        BU AKŞAM HANGİ KANALDA NE VAR? 7 Ekim 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        7 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon izleyicilerini gün boyunca farklı türlerde birçok yapım bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren haber bültenleri, magazin ve gündüz kuşağı programları ekrana gelirken, akşam saatlerinde diziler, yarışmalar ve prime time yapımları öne çıkacak. Günün televizyon programlarını merak edenler için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışları netleşti. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 7 Ekim Çarşamba TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        1

        7 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyicilerin gündeminde. Gün boyunca haber, magazin ve gündüz kuşağı programları yayınlanırken, akşam saatlerinde dikkat çeken diziler ve yarışmalar öne çıkacak. ATV’de Aşk ve Taht, Kanal D’de Uzak Şehir, NOW TV’de Yeraltı, Show TV’de Sevdan Bir Ateş ve TRT 1’de Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluşacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte 7 Ekim Çarşamba günü Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 7 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Haysiyet

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        23.15 Güller ve Günahlar

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Aşk ve Taht (Yeni Bölüm)

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        23.15 Sumud

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:30 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

        12.30 Ömür Usta

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Ömür Usta

        17.30 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Yeraltı (Yeni Sezon)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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