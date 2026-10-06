Bu ülkede evini yenilemek isteyenlere 70 bin euroya kadar destek veriliyor!

70 BİN EUROYA ULAŞMASININ ŞARTI BELLİ

Program kapsamında uygun bir boş mülkün yenilenmesi için 50 bin euroya kadar hibe veriliyor. Mülkün "derelict", yani harap durumda olduğunun belirlenmesi halinde ise 20 bin euroya kadar ek destek sağlanabiliyor.

Böylece gerekli koşulları karşılayan harap durumdaki bir mülk için toplam destek miktarı 70 bin euroya kadar çıkabiliyor.