Bu ülkede evini yenilemek isteyenlere 70 bin euroya kadar destek veriliyor!
İrlanda'da uzun süredir boş kalan veya kullanılmayan evlerin yeniden hayata kazandırılması amacıyla uygulanan destek programı dikkat çekiyor. Vacant Property Refurbishment Grant kapsamında uygun şartları taşıyan mülklerin yenilenmesi için 50 bin euroya kadar destek sağlanırken, harap durumdaki mülklerde ek destekle toplam tutar 70 bin euroya kadar çıkabiliyor.
İrlanda'da uygulanan program, belirli şartları taşıyan boş veya harap durumdaki konutların yenilenmesini destekliyor. Ancak destek, ülkedeki herhangi bir evin satın alınması veya yenilenmesi halinde otomatik olarak verilmiyor.
BOŞ EVLER İÇİN 50 BİN EUROYA KADAR DESTEK
Vacant Property Refurbishment Grant, uzun süredir boş olan veya harap durumdaki uygun mülklerin yenilenmesi için uygulanıyor. Destekten yararlanılan mülk, başvuru sahibinin kendi ana konutu olarak kullanılabileceği gibi kiraya da verilebiliyor.
70 BİN EUROYA ULAŞMASININ ŞARTI BELLİ
Program kapsamında uygun bir boş mülkün yenilenmesi için 50 bin euroya kadar hibe veriliyor. Mülkün "derelict", yani harap durumda olduğunun belirlenmesi halinde ise 20 bin euroya kadar ek destek sağlanabiliyor.
Böylece gerekli koşulları karşılayan harap durumdaki bir mülk için toplam destek miktarı 70 bin euroya kadar çıkabiliyor.
HER EV BU DESTEKTEN YARARLANAMIYOR
Destekten yararlanmak için mülkün başvuru sırasında en az iki yıldır boş olması ve program kapsamında belirlenen yapı yaşına ilişkin şartı karşılaması gerekiyor. Başvuru sahibinin ise mülkün sahibi olması veya satın alma sürecinde olduğunu belgelemesi şartı aranıyor.
Yenileme çalışmalarının da programın belirlediği başvuru ve onay kurallarına uygun şekilde yürütülmesi gerekiyor.
70 BİN EUROLUK DESTEK İÇİN KRİTİK AYRINTI
70 bin euroya kadar çıkabilen tutar, her boş ev için geçerli değil. Bu üst limite ulaşılabilmesi için mülkün harap durumda olduğunun belirlenmesi ve programdaki diğer uygunluk koşullarının da karşılanması gerekiyor.