Buckingham Sarayı yakınındaki belediye dairesini yasa dışı kiraya verdi: 494.415 sterlin ödeyecek
Buckingham Sarayı'na yakın belediye dairesini yasa dışı şekilde kiraya veren Saeed Yasin Hosseini, 494.415 sterlin ödemeye mahkum edildi.
Buckingham Sarayı'na 15 dakikalık yürüme mesafesindeki tek yatak odalı belediye dairesi, 2011'de Saeed Yasin Hosseini'ye tahsis edildi. Hosseini o sırada kendisini bekâr ve ailesinin geçici konutunda kalan biri olarak gösteriyordu. Ancak gerçekte Enfield'da, eşinin sahibi olduğu evde yaşıyordu. Yasa dışı kiralama nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Southwark Crown Court, Hosseini'nin üç ay içinde 494.415 sterlin ödemesine hükmetti.
BEKAR OLDUĞUNU, AİLESİNİN YANINDA KALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Belediyenin soruşturması, Hosseini'nin daireyi alırken durumunu gerçekte olduğundan farklı anlattığını gösterdi. Başvurusunda bekar olduğunu ve ailesinin geçici konutunda kaldığını ileri sürmüştü. İki iddia da doğru değildi.
Dahası, 2013 ile 2014 arasında Page Street'teki bu daireyi ayda 650 sterline yasa dışı şekilde başkasına kiraya verdi.
KİRAYA VERDİĞİ DAİREYİ SONRA KENDİSİ SATIN ALDI
Pimlico'daki daire, Westminster Abbey'e yakın, kırmızı tuğlalı bir apartman bloğunda yer alıyor. Hosseini bir süre sonra bu evi, kiracıların oturdukları belediye konutunu indirimli alabildiği "satın alma hakkı" programından yararlanarak satın aldı. Satışta 100.000 sterlin indirim uygulandı.
ÜÇ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN MAHKUMİYET
Hosseini 2023'te üç dolandırıcılık suçundan mahkum oldu. Kararın ardından Westminster Belediyesi, onun elde ettiği paranın bir bölümünü geri almak için suç gelirlerinin geri alınmasına yönelik dava açtı. Dava Southwark Crown Court'ta karara bağlandı.
Aynı süreçte, mahkemenin 2020'de verdiği kısıtlama emrini çiğneyerek yedi banka ve kredi kartı hesabındaki parayı dağıttığı için mahkemeye saygısızlık suçunu da kabul etti. Bu suçtan aldığı 7 ay 2 hafta hapis cezası bir yıl süreyle ertelendi.
BELEDİYE: "ŞOK EDİCİ BİR VAKA"
Westminster Belediyesi'nden Caroline Sargent, olayı "birinin kendi çıkarı için sistemi bilerek ve tekrar tekrar aldattığı, gerçekten şok edici bir vaka" sözleriyle değerlendirdi. Belediye konutunun, gerçekten ihtiyacı olan ailelere güvenli ev sağlamak için var olan bir kaynak olduğunu hatırlattı.
Belediye, konut ve kiracılık dolandırıcılığına yönelik soruşturmalarını artırdı. Açık dosyalar arasında en kalabalık grubu, 182 dosyayla konut, kiracılık ve satın alma hakkı dolandırıcılıkları oluşturuyor.
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