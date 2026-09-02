Buckingham Sarayı yakınındaki belediye dairesini yasa dışı kiraya verdi: 494.415 sterlin ödeyecek

BELEDİYE: "ŞOK EDİCİ BİR VAKA"

Westminster Belediyesi'nden Caroline Sargent, olayı "birinin kendi çıkarı için sistemi bilerek ve tekrar tekrar aldattığı, gerçekten şok edici bir vaka" sözleriyle değerlendirdi. Belediye konutunun, gerçekten ihtiyacı olan ailelere güvenli ev sağlamak için var olan bir kaynak olduğunu hatırlattı.

Belediye, konut ve kiracılık dolandırıcılığına yönelik soruşturmalarını artırdı. Açık dosyalar arasında en kalabalık grubu, 182 dosyayla konut, kiracılık ve satın alma hakkı dolandırıcılıkları oluşturuyor.

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