Bugün Bursa ve İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Kasım 2026 Valilik açıklaması geldi mi, lodos nedeniyle okullar kapanacak mı?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ, VALİLİK AÇIKLAMASI VAR MI?

Bursa'da 13 Kasım 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Bursa Valiliği tarafından açıklanmış bir karar bulunmuyor. Kuvvetli lodos ve fırtına uyarısına rağmen eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle Bursa genelindeki resmi ve özel okullarda derslerin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.