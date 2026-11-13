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        Haberler Bilgi Bugün Bursa ve İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Kasım 2026 Valilik açıklaması geldi mi, lodos nedeniyle okullar kapanacak mı?

        Bugün Bursa ve İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Kasım 2026 Valilik açıklaması geldi mi, lodos nedeniyle okullar kapanacak mı?

        Bursa ve İstanbul'da 13 Kasım 2026 Cuma günü beklenen kuvvetli lodos ve fırtına, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji'nin 11 il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, bugün Bursa ve İstanbul'da okullar tatil mi, eğitim öğretime ara verilecek mi? İşte, 13 Kasım İstanbul ve Bursa'da okulların tatil durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        Marmara Bölgesi'nde etkisini artırması beklenen kuvvetli lodos nedeniyle Bursa ve İstanbul'da ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarılar yapıldı. Rüzgarın hızının yer yer saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilirken BUDO'nun bazı seferlerini iptal etmesi hava koşullarının deniz ulaşımına etkisini gösterdi. Gözler şimdi iki ilin valiliklerinden yapılacak olası okul tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, Bugün İstanbul ve Bursa’da okullar tatil mi, ders var mı?

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        BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ, VALİLİK AÇIKLAMASI VAR MI?

        Bursa'da 13 Kasım 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Bursa Valiliği tarafından açıklanmış bir karar bulunmuyor. Kuvvetli lodos ve fırtına uyarısına rağmen eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle Bursa genelindeki resmi ve özel okullarda derslerin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Bursa'da özellikle cuma sabahından itibaren rüzgarın hızının saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

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        İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ, İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

        İstanbul'da da 13 Kasım Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliğinden eğitim öğretime ara verildiğine yönelik bir duyuru gelmediği için kentteki resmi ve özel okullarda derslerin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), lodosun özellikle cuma günü etkisini artıracağına dikkat çekti. İstanbul'da güneyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 30 ila 65 kilometreye ulaşması, kısa süreli kuvvetli fırtına hamlelerinin ise 60 ila 90 kilometre hızla etkili olması bekleniyor. Fırtınanın cumartesi günü de etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

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        BURSA VE İSTANBUL'DA LODOS NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Marmara Bölgesi'nde 13 Kasım Cuma sabahından itibaren kuvvetini artıracak güney ve güneybatı yönlü rüzgarın, saatte 60 ila 90 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale için sarı kodlu uyarı yapıldı. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

        Bursa'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 13 Kasım Cuma günü Bursa-Mudanya, İstanbul-Kabataş ve Armutlu hatlarında yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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