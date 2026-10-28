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        Haberler Bilgi BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bugünkü futbol, voleybol ve basketbol maçları saat kaçta ve hangi kanalda? 28 Ekim 2026 maç programı

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bugünkü futbol, voleybol ve basketbol maçları saat kaçta ve hangi kanalda? 28 Ekim 2026 maç programı

        28 Ekim 2026 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu heyecanı devam edecek. Kupada bugün tam 20 maç oynanacakken Antalyaspor, Eyüpspor ve Sakaryaspor gibi takımlar sahaya çıkacak. Basketbol Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Olympiakos'u ağırlarken Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanında galibiyet arayacak. Voleybolda ise Fenerbahçe Medicana, Galatasaray ve Ziraat Bankkart'ın karşılaşmaları dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 28 Ekim 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        1

        28 Ekim Çarşamba günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar spor tutkunlarını bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü eleme turunda Antalyaspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Avrupa futbolunda ise Almanya Kupası'nın ikinci turunda Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Stuttgart sahaya çıkacak. Basketbolda EuroLeague heyecanı temsilcilerimiz Beşiktaş ve Anadolu Efes’in maçlarıyla devam ederken EuroCup'ta TOFAŞ ve Türk Telekom parkede olacak. Voleybolda ise erkekler ligindeki karşılaşmaların yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi mücadeleleri oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2026 maç programı...

        2

        28 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası

        13.00 Kars 36 Spor – Antalyaspor (A Spor)

        13.30 Kastamonuspor – 24 Erzincanspor

        13.30 Düzcespor – Isparta 32 Spor

        13.30 İnegölspor – Sebatspor

        13.30 Serikspor – Hakkari Zapspor

        13.30 Ankara Demirspor – Bursa Nilüfer Futbol AŞ

        13.30 Ankaraspor – Kırklarelispor

        13.30 Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı

        13.30 Belediye Derincespor – Malatya Yeşilyurtspor

        13.30 Anadolu Üniversitesi – 68 Aksaray Belediyespor

        15.00 Balıkesirspor – Arnavutköy Belediyespor

        15.00 Adana 1954 FK – Kütahyaspor

        15.00 Karabük İdmanyurdu – İskenderunspor

        15.00 Menemen FK – Karacabey Belediyespor

        15.00 Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinopspor

        15.00 Şanlıurfaspor – Gölcükspor

        15.00 Fatih Karagümrük – Somaspor

        15.30 Fethiyespor – Eyüpspor (A Spor)

        18.00 Sakaryaspor – Bursa Yıldırımspor (A Spor)

        20.30 52 Orduspor FK – 1461 Trabzon FK (A Spor)

        3

        Almanya Kupası

        20.00 Freiburg – Wolfsburg (S Sport Plus)

        20.00 Dynamo Dresden – Schalke 04

        20.00 Paderborn – Stuttgart

        20.00 Jeddeloh II – Hertha Berlin

        22.45 Holstein Kiel – Hoffenheim

        22.45 Hannover 96 – Kaiserslautern

        22.45 Bayer Leverkusen – Nürnberg

        22.45 Bayern Münih – Magdeburg (S Sport Plus)

        4

        İngiltere Lig Kupası

        22.30 Manchester City – Brighton (S Sport Plus)

        22.45 Bournemouth – Aston Villa (S Sport Plus)

        22.45 Fulham – Crystal Palace

        22.45 Sunderland – Brentford

        23.00 Liverpool – Chelsea (S Sport Plus)

        5

        İtalya Serie A

        20.30 Parma – Udinese (S Sport Plus)

        20.30 Milan – Bologna (S Sport Plus)

        20.30 Venezia – Inter (S Sport Plus)

        22.45 Monza – Napoli (S Sport Plus)

        22.45 Genoa – Juventus (S Sport)

        6

        EuroLeague

        21.00 Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes

        21.30 Beşiktaş – Olympiakos

        22.00 ASVEL – Partizan

        22.30 Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas

        7

        EuroCup

        19.30 BC Siauliai – Maxima Roma

        20.00 Neptunas Klaipeda – Napoli

        20.30 Aris – Cedevita Olimpija

        20.30 Slask Wroclaw – TOFAŞ

        21.00 Niners Chemnitz – Bourg-en-Bresse

        21.30 Derthona Basket – Rostock Seawolves

        22.00 Le Mans – Hapoel Jerusalem

        22.30 MK Lions – Türk Telekom

        8

        SMS Grup Efeler Ligi

        14.00 Niksar Belediyespor – Fenerbahçe Medicana

        18.00 Düzce Belediyesi Spor Akademi – Karapınar Anadolu Leoparları

        18.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor – Şiran Akademi

        19.00 Arkas Spor – Kilis Gençlik

        19.00 Galatasaray – Tokat Belediyespor

        19.00 TVF Spor Lisesi – Ziraat Bankkart

        9

        Cev Şampiyonlar Ligi

        19.30 Maritza Plovdiv – Herceg Novi

        20.00 UGD Stip – Orion Stars

        21.00 Fundación Cajasol Andalucía – FC Porto

        22.00 Napredak Odzak – Fino Kaposvar

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