BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bugünkü futbol, voleybol ve basketbol maçları saat kaçta ve hangi kanalda? 28 Ekim 2026 maç programı
28 Ekim 2026 maç programı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu heyecanı devam edecek. Kupada bugün tam 20 maç oynanacakken Antalyaspor, Eyüpspor ve Sakaryaspor gibi takımlar sahaya çıkacak. Basketbol Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Olympiakos'u ağırlarken Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanında galibiyet arayacak. Voleybolda ise Fenerbahçe Medicana, Galatasaray ve Ziraat Bankkart'ın karşılaşmaları dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 28 Ekim 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve yayın kanalları...
28 Ekim Çarşamba günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar spor tutkunlarını bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü eleme turunda Antalyaspor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlar bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Avrupa futbolunda ise Almanya Kupası'nın ikinci turunda Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Stuttgart sahaya çıkacak. Basketbolda EuroLeague heyecanı temsilcilerimiz Beşiktaş ve Anadolu Efes’in maçlarıyla devam ederken EuroCup'ta TOFAŞ ve Türk Telekom parkede olacak. Voleybolda ise erkekler ligindeki karşılaşmaların yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi mücadeleleri oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ekim 2026 maç programı...
28 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
13.00 Kars 36 Spor – Antalyaspor (A Spor)
13.30 Kastamonuspor – 24 Erzincanspor
13.30 Düzcespor – Isparta 32 Spor
13.30 İnegölspor – Sebatspor
13.30 Serikspor – Hakkari Zapspor
13.30 Ankara Demirspor – Bursa Nilüfer Futbol AŞ
13.30 Ankaraspor – Kırklarelispor
13.30 Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Belediye Derincespor – Malatya Yeşilyurtspor
13.30 Anadolu Üniversitesi – 68 Aksaray Belediyespor
15.00 Balıkesirspor – Arnavutköy Belediyespor
15.00 Adana 1954 FK – Kütahyaspor
15.00 Karabük İdmanyurdu – İskenderunspor
15.00 Menemen FK – Karacabey Belediyespor
15.00 Ümraniyespor – Küçükçekmece Sinopspor
15.00 Şanlıurfaspor – Gölcükspor
15.00 Fatih Karagümrük – Somaspor
15.30 Fethiyespor – Eyüpspor (A Spor)
18.00 Sakaryaspor – Bursa Yıldırımspor (A Spor)
20.30 52 Orduspor FK – 1461 Trabzon FK (A Spor)
Almanya Kupası
20.00 Freiburg – Wolfsburg (S Sport Plus)
20.00 Dynamo Dresden – Schalke 04
20.00 Paderborn – Stuttgart
20.00 Jeddeloh II – Hertha Berlin
22.45 Holstein Kiel – Hoffenheim
22.45 Hannover 96 – Kaiserslautern
22.45 Bayer Leverkusen – Nürnberg
22.45 Bayern Münih – Magdeburg (S Sport Plus)
İngiltere Lig Kupası
22.30 Manchester City – Brighton (S Sport Plus)
22.45 Bournemouth – Aston Villa (S Sport Plus)
22.45 Fulham – Crystal Palace
22.45 Sunderland – Brentford
23.00 Liverpool – Chelsea (S Sport Plus)
İtalya Serie A
20.30 Parma – Udinese (S Sport Plus)
20.30 Milan – Bologna (S Sport Plus)
20.30 Venezia – Inter (S Sport Plus)
22.45 Monza – Napoli (S Sport Plus)
22.45 Genoa – Juventus (S Sport)
EuroLeague
21.00 Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes
21.30 Beşiktaş – Olympiakos
22.00 ASVEL – Partizan
22.30 Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas
EuroCup
19.30 BC Siauliai – Maxima Roma
20.00 Neptunas Klaipeda – Napoli
20.30 Aris – Cedevita Olimpija
20.30 Slask Wroclaw – TOFAŞ
21.00 Niners Chemnitz – Bourg-en-Bresse
21.30 Derthona Basket – Rostock Seawolves
22.00 Le Mans – Hapoel Jerusalem
22.30 MK Lions – Türk Telekom
SMS Grup Efeler Ligi
14.00 Niksar Belediyespor – Fenerbahçe Medicana
18.00 Düzce Belediyesi Spor Akademi – Karapınar Anadolu Leoparları
18.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor – Şiran Akademi
19.00 Arkas Spor – Kilis Gençlik
19.00 Galatasaray – Tokat Belediyespor
19.00 TVF Spor Lisesi – Ziraat Bankkart
Cev Şampiyonlar Ligi
19.30 Maritza Plovdiv – Herceg Novi
20.00 UGD Stip – Orion Stars
21.00 Fundación Cajasol Andalucía – FC Porto
22.00 Napredak Odzak – Fino Kaposvar