BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Süper Lig'de yeni hafta başlıyor! Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Kasım 2026 Cuma maç programı

6 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Avrupa kupalarında yoğun geçen haftanın ardından Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor-Bursaspor ve Sarıyer-Iğdır FK mücadeleleri oynanacak. Avrupa'da ise Hamburg-Borussia Mönchengladbach, Venezia-Udinese, Sevilla-Alaves ve Everton-Coventry karşılaşmaları öne çıkıyor. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluşlarını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 6 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi…