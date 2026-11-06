BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Süper Lig'de yeni hafta başlıyor! Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Kasım 2026 Cuma maç programı
6 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının ardından gözler Süper Lig ve Avrupa'nın önemli liglerine çevrildi. Trendyol Süper Lig'de 11. hafta bugün oynanacak tek mücadeleyle başlarken 1. Lig'de 2 karşılaşma oynanacak. İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga'da da futbol heyecanı devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 6 Kasım 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri…
6 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Avrupa kupalarında yoğun geçen haftanın ardından Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor-Bursaspor ve Sarıyer-Iğdır FK mücadeleleri oynanacak. Avrupa'da ise Hamburg-Borussia Mönchengladbach, Venezia-Udinese, Sevilla-Alaves ve Everton-Coventry karşılaşmaları öne çıkıyor. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluşlarını merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 6 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 KASIM 2026 CUMA MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
20.00 | Gaziantep FK - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)
Trendyol 1. Lig
20.00 | Antalyaspor - Bursaspor (TRT Spor)
20.00 | Sarıyer - Iğdır FK (TRT Türk)
İngiltere Premier Lig
23.00 | Everton - Coventry City (beIN SPORTS 3)
Almanya Bundesliga
22.30 | Hamburg - Borussia Mönchengladbach (S Sport Plus)
İtalya Serie A
22.45 | Venezia - Udinese (S Sport Plus)
İspanya La Liga
23.00 | Sevilla - Alaves (S Sport Plus)
Fransa Ligue 1
22.45 | Toulouse - Strasbourg (beIN SPORTS 2)
Portekiz Ligi
23.45 | Famalicao - Arouca (S Sport Plus)
Almanya 2. Bundesliga
20.30 | Braunschweig - Energie Cottbus (S Sport Plus)
EuroLeague
20.00 | Beşiktaş - Zalgiris Kaunas (S Sport/S Sport Plus)
22.15 | Olympiakos - Kızılyıldız (S Sport Plus)
22.30 | Virtus Bologna - Dubai Basketbol (S Sport 2/S Sport Plus)
22.45 | Partizan - Maccabi Tel Aviv (S Sport/S Sport Plus)