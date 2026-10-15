Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da okullar var mı, yarın okullar tatil edildi mi? İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni açıklama!

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim Cuma günü kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün daha ara verileceğini açıkladı.

İstanbul'un 84 yılın en yoğun yağını aldığına dikkat çeken Gül, "Her şeyin telafisi mümkün bizi üzen tek şey iki hemşehrimizin vefat etmesidir. Okulların yanı sıra kamuda çalışanlar için de idari izin devam edecek. Motosikletli olarak trafiğe çıkılması konusunda açıklanan yasak devam edecek. İnşallah pazartesi gününe kadar okullarımızda gerekli önlemleri alacağız" dedi.