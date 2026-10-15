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        Haberler Bilgi Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da okullar var mı, yarın okullar tatil edildi mi? İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni açıklama!

        Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da okullar var mı, yarın okullar tatil edildi mi? İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni açıklama!

        İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kent genelinde yaşanan su baskınları ve ulaşımda meydana gelen aksamalar, eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yağışların devam etme ihtimali, 16 Ekim Cuma günü için de tatil beklentilerini artırdı. Gözler, İstanbul Valiliğinden gelecek resmi açıklamaya çevrilirken öğrenciler ve veliler son dakika duyurularını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İşte İstanbul Valiliğinin tatil kararına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağışların ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan su baskınları ve trafikteki olumsuzluklar, öğrenciler ile velilerin 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerine ilişkin tatil kararına odaklanmasına neden oldu. Hava koşullarının eğitim faaliyetlerini etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken İstanbul Valiliğinden yapılacak duyurular yakından izleniyor. Peki, İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilecek mi? İstanbul Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yaptı mı? İşte son gelişmeler...

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        İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valiliği, hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

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        İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim Cuma günü kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün daha ara verileceğini açıkladı.

        İstanbul'un 84 yılın en yoğun yağını aldığına dikkat çeken Gül, "Her şeyin telafisi mümkün bizi üzen tek şey iki hemşehrimizin vefat etmesidir. Okulların yanı sıra kamuda çalışanlar için de idari izin devam edecek. Motosikletli olarak trafiğe çıkılması konusunda açıklanan yasak devam edecek. İnşallah pazartesi gününe kadar okullarımızda gerekli önlemleri alacağız" dedi.

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        #bugün okullar tatil mi
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