Bugün kargolar açık mı? 10 Kasım’da kargolar çalışıyor mu, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo dağıtım yapıyor mu?
Kargo çalışma saatleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolasıyla araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Kargo gönderimi, teslim alma, şubeden işlem yapma ve dağıtım hizmetleri olan vatandaşlar bugün kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo dağıtım yapıyor mu?
Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:50 Güncelleme:
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Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo gibi büyük kargo firmalarının çalışma durumu sorgulanıyor. Bayram ve resmi tatil dönemlerinde kargo firmalarının çalışma düzeninde değişiklikler yaşanabiliyor. Peki Bugün kargolar açık mı? 10 Kasım’da kargolar çalışıyor mu, PTT, Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo dağıtım yapıyor mu?
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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
10 Kasım kargolar açık. 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında yer almadığından kurumlar normal çalışma düzenine devam ediyor.
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10 KASIM'DA PTT AÇIK MI, PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde PTT şubeleri de açık olacak. PTT üzerinden posta, kargo, ödeme ve diğer işlemler normal mesai saatlerinde gerçekleştirilebilecek.
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