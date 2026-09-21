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        Haberler Bilgi Bugün kimin maçı var? MİLLİ ARA BAŞLADI! 21 Eylül maç programı: Bu akşam maç var mı?

        Bugün kimin maçı var? MİLLİ ARA BAŞLADI! 21 Eylül maç programı: Bu akşam maç var mı?

        Maç programı 21 Eylül Pazartesi yani bugün sporseverler tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün Süper Lig 6. haftada maçlarının ardından Milli Ara resmen başladı. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 21 Eylül Pazartesi günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Süper Lig 6. hafta maçları sonrası Milli Ara resmen başladı. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 21 Eylül maç programı...

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        MAÇ PROGRAMI 21 EYLÜL

        Milli Ara nedeniyle Süper Lig ve 1. ligde bu akşam herahngi bir maç oynanmayacak.

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        MİLLİ MAÇ PROGRAMI

        25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

        28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

        2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

        5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

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        #bugün
        #maç
        #Cumartesi
        #Maç Programı
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