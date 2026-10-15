ZONGULDAK'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik kararıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışlara yönelik meteorolojik uyarıların ardından Zonguldak Valiliği, okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği risklere karşı can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Vatandaşlara, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, ilgili kurumların uyarı ve duyurularını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

YALOVA'DA 15 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Bu kapsamda Yalova'daki öğrenciler 15 Ekim Perşembe günü okula gitmeyecek. Karar, öğrencilerin güvenliğinin korunması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındı.