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        Haberler Bilgi Gündem Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Zonguldak, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da okul var mı? İşte okullar tatil olduğu iller

        Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Zonguldak, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da okul var mı? İşte okullar tatil olduğu iller

        15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi, çevre illerde de tatil kararlarına ilişkin beklentiyi artırdı. Yalova ve Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü için eğitime ara verildiğine ilişkin haberler yayımlanırken, Bursa ve Sakarya'daki son durum da merak konusu oldu. Yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi riskleri beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Peki, bugün okullar tatil mi, 15 Ekim Perşembe Yalova, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da okullar tatil mi? İşte okulların tatil olduğu iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        1

        15 Ekim Perşembe günü okul tatili kararları, kentlerdeki hava koşulları ve valiliklerin duyuruları doğrultusunda şekilleniyor. İstanbul Valiliği, il genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yalova'da da eğitime ara verildiğine ilişkin haberler paylaşıldı. Kocaeli için de 15 Ekim'de eğitim-öğretime ara verildiğini bildiren bir açıklama haberleştirildi. Peki, Bugün okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Yalova, Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da okul var mı? İşte detaylar...

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        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Olumsuz hava koşulların yaşandığı illerde valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu.

        İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul Valiliği hava koşulları nedeniyle eğiteme 1 gün ara verildiğini duyurdu

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        ZONGULDAK'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Zonguldak'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik kararıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

        Kentte, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışlara yönelik meteorolojik uyarıların ardından Zonguldak Valiliği, okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği risklere karşı can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Vatandaşlara, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, ilgili kurumların uyarı ve duyurularını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

        YALOVA'DA 15 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

        Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Bu kapsamda Yalova'daki öğrenciler 15 Ekim Perşembe günü okula gitmeyecek. Karar, öğrencilerin güvenliğinin korunması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındı.

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        KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        Kocaeli'de de 15 Ekim 2026 Perşembe günü için tatil kararı açıklandı. Kocaeli Valiliğinin duyurusuna göre sağanak yağışın devam etmesi ve etkisini artırmasının beklenmesi üzerine il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Böylece Kocaeli'de öğrenciler 15 Ekim Perşembe günü derslere katılmayacak. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı.

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        BURSA'DA 15 EKİM PERŞEMBE OKUL VAR MI?

        Bursa'da 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Son haber taramasında Bursa Valiliği tarafından il genelindeki okulları kapsayan resmî bir tatil kararı doğrulanmış değil. Kentte kuvvetli sağanak ve bazı bölgelerde fırtına beklentisi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Ancak meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Yeni bir valilik duyurusu yapılmadığı sürece Bursa'da eğitim-öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor.

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        SAKARYA'DA HANGİ OKULLAR TATİL EDİLDİ?

        Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki bütün okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. Ancak Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'ndeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda, kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Karar yalnızca belirtilen okul için geçerli; Sakarya'nın diğer ilçelerinde ve okullarında genel bir tatil kararı doğrulanmış değil.

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        15 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? İŞTE İL İL SON DURUM

        15 Ekim 2026 Perşembe günü için mevcut bilgilere göre:

        İstanbul: İstanbul Valiliği hava koşulları nedeniyle eğiteme 1 gün ara verildiğini duyurdu

        Yalova: İl genelindeki resmî ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Kocaeli: İl genelindeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

        Bursa: İl genelini kapsayan doğrulanmış bir tatil kararı bulunmuyor.

        Sakarya: Karasu Darıçayırı Mahallesi'ndeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu tatil edildi; il genelinde tatil kararı açıklanmadı.

        Zonguldak: Zonguldak'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik kararıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

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