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        Haberler Bilgi Bugün okullar tatil mi? 23 Eylül 2026 Çarşamba okullar tatil edildi mi, okullarda ders var mı?

        Bugün okullar tatil mi? 23 Eylül 2026 Çarşamba okullar tatil edildi mi, okullarda ders var mı?

        Bugün okullar tatil mi, 23 Eylül Çarşamba günü okullarda ders var mı? sorusu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde yaşanan silahlı saldırının ardından öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 23 Eylül 2026 Çarşamba günü okullar tatil edildi mi, MEB'den tatil kararı geldi mi? İşte 23 Eylül okullar tatil mi sorusunun yanıtı ve son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Bugün okulların tatil olup olmadığı, Manisa’da 22 Eylül’de yaşanan silahlı saldırının ardından gündeme geldi. Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen olayda öğrencilerin yaralanmasının ardından eğitim öğretime ilişkin yeni bir karar alınıp alınmadığı araştırılıyor. Peki, 23 Eylül okullar tatil mi? İşte, Okulların tatil durumuna ilişkin merak edilenler…

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        23 EYLÜL 2026 BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

        23 Eylül 2026 Çarşamba günü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde alınmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül’de başladı ve MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem devam ediyor.

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        MANİSA’DA 23 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

        Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül Salı günü İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Olayın ardından MEB, ilgili eğitim kurumunda eğitim öğretim faaliyetlerine 22 Eylül 2026 tarihinde ara verildiğini açıkladı.

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        Bakanlığın açıklamasında, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada 23 Eylül için Türkiye genelini kapsayan yeni bir tatil kararı duyurulmadı.

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        23 EYLÜL OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

        23 Eylül Çarşamba günü için MEB tarafından Türkiye genelindeki okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. İl veya ilçe bazında yeni bir karar alınması halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından ayrıca duyuru yapılması gerekiyor.

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        Eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. İlk ara tatil ise 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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        #okul
        #MEB
        #tatil
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