Bugün okullar tatil mi? 23 Eylül 2026 Çarşamba okullar tatil edildi mi, okullarda ders var mı?

23 EYLÜL OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

23 Eylül Çarşamba günü için MEB tarafından Türkiye genelindeki okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmadı. İl veya ilçe bazında yeni bir karar alınması halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından ayrıca duyuru yapılması gerekiyor.