Bugün Sakarya'da okullar tatil mi? 15-16 Ekim Sakarya'da okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? Sakarya Valiliği duyurdu!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evinde çıkan yangında ağır yaralanan 51 yaşındaki Ebru Serep, bir hafta sonra can verdi. Evi ateşe veren ve tutuklanan eski sevgilisi 45 yaşındaki Abdullah Karabina ifadesinde, başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartı... Daha Fazla Göster

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evinde çıkan yangında ağır yaralanan 51 yaşındaki Ebru Serep, bir hafta sonra can verdi. Evi ateşe veren ve tutuklanan eski sevgilisi 45 yaşındaki Abdullah Karabina ifadesinde, başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söyledi.(İHA) Daha Az Göster