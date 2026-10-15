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        Haberler Bilgi Bugün Sakarya'da okullar tatil mi? 15-16 Ekim Sakarya'da okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? Sakarya Valiliği duyurdu!

        Bugün Sakarya'da okullar tatil mi? 15-16 Ekim Sakarya'da okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? Sakarya Valiliği duyurdu!

        Sakarya'da beklenen kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları, okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Meteorolojik uyarıların ardından öğrenciler ve veliler, 15 Ekim Perşembe ile 16 Ekim Cuma günleri için alınabilecek tatil kararlarını araştırmaya başladı. Kentte yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ihtimali, Sakarya Valiliğinden gelecek açıklamalara yönelik beklentiyi artırdı. Özellikle hafta sonu öncesinde okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Sakarya'da bugün okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü Sakarya'da eğitime ara verilecek mi? Sakarya Valiliği kar tatili yerine yağış nedeniyle tatil kararı aldı mı? İşte okulların tatil durumuna ilişkin son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Sakarya'da hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte gözler, okulların tatil edilmesine yönelik olası açıklamalara çevrildi. Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından öğrenci ve veliler, 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerinde derslerin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. Yağışların beraberinde getirebileceği sel, su baskını ve ulaşım sorunları nedeniyle eğitim takviminde değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. Sakarya Valiliğinin konuyla ilgili duyuruları yakından takip edilirken özellikle cuma günü için alınabilecek karar merak konusu oldu. Peki, Sakarya'da 15 Ekim Perşembe okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü Sakarya'da okullar açık mı, tatil kararı alındı mı? İşte Sakarya'da eğitime ara verilmesine ilişkin son durum...

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        BUGÜN SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Sakarya'da yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Sakarya Valiliğinin aldığı karar kapsamında, üniversiteler dışında il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları bir gün süreyle tatil edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Sakarya için turuncu kodlu yağış uyarısı verildiği bildirildi. Şiddetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği göz önünde bulundurularak tedbir amacıyla eğitime ara verildiği belirtildi.

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        YARIN SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Sakarya'da 16 Ekim Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

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