BUGÜN SATIŞTA! BİM 11-13 Eylül 2026 aktüel kataloğunda neler var? Wok Tava, Valiz Çeşitleri, Kulak Üstü Kulaklık, Plastik Ürünler raflarda...

BİM’in 8, 9, 11 ve 13 Eylül 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Her hafta farklı kategorilerde sunduğu kampanyalarla dikkat çeken BİM, bu kez de mutfak ihtiyaçlarından teknoloji ürünlerine, ev yaşam ürünlerinden günlük kullanıma yönelik birçok seçeneği tüketicilerin beğenisine sunuyor. 11 Eylül Cuma günü raflara gelecek ürünler arasında Tefal tencere, wok tava, manuel rondo, Paşabahçe bardak setleri ve farklı ölçülerdeki valiz modelleri dikkat çekiyor. İşte 11-13 Eylül 2026 BİM aktüel ürün kataloğunda yer alan tüm ürünler ve fiyat listesi...