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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 5 Ekim 2026 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 5 Ekim 2026 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        5 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Gün boyunca diziler, yarışmalar, haber bültenleri ve sinema filmleri ekrana gelirken, akşam saatlerinde ATV'de yayınlanacak İtalya-Türkiye karşılaşması da günün öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Televizyon izleyicileri ise hangi kanalda hangi programın olduğunu ve favori yapımlarının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 5 Ekim 2026 tarihli güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        1

        Televizyon izleyicileri 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün yayın programını yakından takip ediyor. Ulusal kanallarda sabah kuşağından ana habere, yarışma programlarından dizilere ve sinema filmlerine kadar birçok yapım ekranlara gelecek. Akşam saatlerinin dikkat çeken yayınlarından biri ise ATV’de ekrana gelecek İtalya-Türkiye karşılaşması olacak. Peki bugün hangi kanalda hangi program var, diziler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 5 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın programı...

        2

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞLARI 5 EKİM 2026

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 Bahar

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Gece Hattı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Daha 17

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir (Yeni bölüm)

        23:30 Güller ve Günahlar

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mercan Köşk

        16:00 Esra Eron’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul

        20:45 Milli Maça Doğru

        21:45 İtalya - Türkiye Maçı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.30 Seksenler

        14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Evlilik Güzeldir

        23:55 Taşacak Bu Deniz

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yeraltı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Ömür Usta

        17.30 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Ömür Usta

        23:00 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

        00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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