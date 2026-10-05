BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 5 Ekim 2026 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
5 Ekim 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Gün boyunca diziler, yarışmalar, haber bültenleri ve sinema filmleri ekrana gelirken, akşam saatlerinde ATV'de yayınlanacak İtalya-Türkiye karşılaşması da günün öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Televizyon izleyicileri ise hangi kanalda hangi programın olduğunu ve favori yapımlarının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 5 Ekim 2026 tarihli güncel yayın akışı...
Televizyon izleyicileri 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün yayın programını yakından takip ediyor. Ulusal kanallarda sabah kuşağından ana habere, yarışma programlarından dizilere ve sinema filmlerine kadar birçok yapım ekranlara gelecek. Akşam saatlerinin dikkat çeken yayınlarından biri ise ATV’de ekrana gelecek İtalya-Türkiye karşılaşması olacak. Peki bugün hangi kanalda hangi program var, diziler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 5 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın programı...
GÜNÜN TV YAYIN AKIŞLARI 5 EKİM 2026
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gece Hattı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni bölüm)
23:30 Güller ve Günahlar
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mercan Köşk
16:00 Esra Eron’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
20:45 Milli Maça Doğru
21:45 İtalya - Türkiye Maçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
23:55 Taşacak Bu Deniz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yeraltı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ömür Usta
23:00 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz