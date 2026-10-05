BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 5 Ekim 2026 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

Televizyon izleyicileri 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün yayın programını yakından takip ediyor. Ulusal kanallarda sabah kuşağından ana habere, yarışma programlarından dizilere ve sinema filmlerine kadar birçok yapım ekranlara gelecek. Akşam saatlerinin dikkat çeken yayınlarından biri ise ATV’de ekrana gelecek İtalya-Türkiye karşılaşması olacak. Peki bugün hangi kanalda hangi program var, diziler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 5 Ekim 2026 Pazartesi gününe ait yayın programı...