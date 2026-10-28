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        Haberler Bilgi Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim 2026 İETT otobüs, metro, metrobüs, İZBAN, Başkentray ve Marmaray bedava mı olacak?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28-29 Ekim 2026 İETT otobüs, metro, metrobüs, İZBAN, Başkentray ve Marmaray bedava mı olacak?

        28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İZBAN ve Başkentray kullanacak vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim'de geçerli olacak ücret tarifesini araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ücretsiz ulaşımın hangi hatları kapsadığı merak ediliyor. İşte, 28-29 Ekim 2026 Toplu taşıma tarifesinde son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 08:25 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde toplu taşıma ücretleri gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İZBAN ve Başkentray kullanacak vatandaşlar, 28 ve 29 Ekim'de geçerli olacak ücret tarifesini araştırıyor. Resmi tatilde hangi hatların ücretsiz hizmet vereceği ve 28 Ekim'de ulaşımın ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 28-29 Ekim 2026 otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte, 28-29 Ekim 2026 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, İZBAN ve Başkentray ücret tarifesi…

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        28 EKİM BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        28 Ekim Çarşamba günü toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmuyor. Yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim’de İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve raylı sistemlerde normal ücret tarifesi uygulanıyor. Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatlarında da yolcuların seyahat ücretini ödemesi gerekiyor.

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        29 EKİM'DE İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜS BEDAVA MI?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, Şehir Hatları vapurları ile metro ve tramvay hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Ücretsiz seyahat uygulamasından yararlanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılması gerekiyor.

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        29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

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        Ücretsiz hizmet verecek hatlar şöyle:

        İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

        Ankara: Başkentray

        İzmir: İZBAN

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