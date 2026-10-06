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        Haberler Bilgi Gündem Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Salı İETT, metro, metrobüs ve vapurlar bedava mı olacak?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Salı İETT, metro, metrobüs ve vapurlar bedava mı olacak?

        İstanbul'da toplu taşıma kullanacak kent sakinleri, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü 6 Ekim Salı günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla şehir içi toplu ulaşımda ücretsiz ulaşım uygulanacağını duyurdu. Buna göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemlerde yolculuklardan ücret alınmayacak. Uygulama 6 Ekim Salı günü boyunca geçerli olacak. Peki 6 Ekim Salı İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, metro, metrobüs ve vapurlar bedava mı? İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşıma ücret tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 00:34 Güncelleme:
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        İstanbul’da 6 Ekim Salı günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için ücretsiz ulaşım kararı alındı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü nedeniyle İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek. Uygulama kapsamında İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve şehir içi vapur seferleri gibi ulaşım seçenekleri ücretsiz olacak. Peki 6 Ekim Salı İETT, metro, metrobüs ve vapurlar bedava mı olacak? İşte 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul’da ücretsiz toplu taşıma uygulamasının kapsamı...

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        6 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım kararı, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında uygulanacak.

        İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan vatandaşlardan ücret alınmayacak.

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        İETT, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        6 Ekim Salı günü İETT otobüsleri, metro ve metrobüs gibi İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

        Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanarak turnike veya validatörlerden geçiş yapabilecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması İstanbul genelindeki şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini kapsayacak.

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        VAPURLAR VE RAYLI SİSTEMLER DE ÜCRETSİZ OLACAK

        Ücretsiz ulaşım kapsamında Şehir Hatları vapurları ve İstanbulkart entegrasyonuna dahil raylı sistemler de yer alacak. Böylece İstanbul’da 6 Ekim Salı günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar birçok farklı ulaşım seçeneğinden ücretsiz şekilde yararlanabilecek.

        Uygulamanın kapsamına giren ulaşım araçlarında İstanbulkart okutulması yeterli olacak.

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        6 EKİM 2026’DA HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ?

        6 Ekim Salı günü ücretsiz ulaşım kapsamında başlıca şu toplu taşıma araçları bulunuyor:

        İETT otobüsleri

        Metrobüs

        Metro

        Tramvay ve diğer raylı sistemler

        Şehir Hatları vapurları

        İstanbulkart entegrasyonuna dahil diğer toplu ulaşım araçları

        Ücretsiz ulaşım uygulamasının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan ulaşım sistemlerinde geçerli olduğu belirtildi.

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