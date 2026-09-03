BUGÜN TV'DE HANGİ YAPIMLAR VAR? 3 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

Günün televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dizi, film, yarışma ve özel programları takip etmek isteyenler, akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Bugün Kanal D’de Beyaz’la Joker, TRT 1’de Almanya-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşması, ATV’de Var Mısın Yok Musun, Show TV’de Muhtemel Aşk ve NOW TV’de İllegal Hayatlar izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 3 Eylül 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı...