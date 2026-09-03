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        Haberler Bilgi BUGÜN TV'DE HANGİ YAPIMLAR VAR? 3 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        BUGÜN TV'DE HANGİ YAPIMLAR VAR? 3 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        3 Eylül 2026 Perşembe gününe ait televizyon yayın akışı listeleri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler; dizi, yarışma, film ve spor karşılaşmalarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Almanya-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşması, Show TV'de ise Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'de yayınlanacak yapımlar da merak edilirken, günün tüm programları ve saat bilgileri TV rehberi üzerinden takip edilebiliyor. İşte 3 Eylül 2026 Perşembe günü tüm kanalların güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        1

        Günün televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dizi, film, yarışma ve özel programları takip etmek isteyenler, akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Bugün Kanal D’de Beyaz’la Joker, TRT 1’de Almanya-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşması, ATV’de Var Mısın Yok Musun, Show TV’de Muhtemel Aşk ve NOW TV’de İllegal Hayatlar izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 3 Eylül 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 3 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00:15 Hedefteki Adam

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Yaprak Dökümü

        11:30 Daha 17 Dizi

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

        23:15 Beyaz'la Joker

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Var Mısın Yok Musun

        23:40 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        00:40 Altı Üstü İstanbul

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:30 Kendi Düşen Ağlamaz

        10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:55 İddiaların Aksine

        18:00 Ana Haber

        19:00 Almanya-Türkiye maçı 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final

        21:00 Asırlık Gece

        00:15 Miami'de Bir Gece / Yabancı Sinema

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İki Aile

        09:15 Yüksek Sosyete

        10:45 Çirkin

        14:00 Güzel Köylü

        15:45 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Tuzlu Kahve (Tekrar)

        22:30 Tuzlu Kahve (Tekrar)

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.00 Kirli Sepeti

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 İllegal Hayatlar

        22.15 İllegal Hayatlar

        00.30 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:00 Gazete Magazin

        13:00 Doktor Aksoy

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

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