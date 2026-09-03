BUGÜN TV'DE HANGİ YAPIMLAR VAR? 3 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
3 Eylül 2026 Perşembe gününe ait televizyon yayın akışı listeleri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler; dizi, yarışma, film ve spor karşılaşmalarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Almanya-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşması, Show TV'de ise Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'de yayınlanacak yapımlar da merak edilirken, günün tüm programları ve saat bilgileri TV rehberi üzerinden takip edilebiliyor. İşte 3 Eylül 2026 Perşembe günü tüm kanalların güncel yayın akışı...
Günün televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dizi, film, yarışma ve özel programları takip etmek isteyenler, akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Bugün Kanal D’de Beyaz’la Joker, TRT 1’de Almanya-Türkiye 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final karşılaşması, ATV’de Var Mısın Yok Musun, Show TV’de Muhtemel Aşk ve NOW TV’de İllegal Hayatlar izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 3 Eylül 2026 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı...
KANALLARIN 3 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Hedefteki Adam
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17 Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
23:15 Beyaz'la Joker
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:40 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:30 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:55 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:00 Almanya-Türkiye maçı 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final
21:00 Asırlık Gece
00:15 Miami'de Bir Gece / Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:45 İki Aile
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Çirkin
14:00 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Tuzlu Kahve (Tekrar)
22:30 Tuzlu Kahve (Tekrar)
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 İllegal Hayatlar
22.15 İllegal Hayatlar
00.30 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye