BUGÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR? 9 Kasım 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Haftanın ilk gününde televizyon karşısında keyifli vakit geçirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın programlarına odaklandı. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken, akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği merak konusu oldu. Kanal D, Show TV, ATV, TRT 1, Star TV, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışları araştırılırken, sevilen programların başlama saatleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler ve yarışmalar yayınlanacak? İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi televizyon yayın akışı ve kanalların saat saat program listesi...
Televizyon kanallarının 9 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışları, yeni haftayla birlikte izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Akşam saatlerini ekran başında değerlendirmek isteyenler, favori dizilerinin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve yarışma programlarını takip etmek için kanal listelerini incelemeye başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in pazartesi akşamı yayınlayacağı yapımlar merak edilirken, özellikle ana yayın kuşağındaki programlar dikkat çekiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, filmler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte 9 Kasım Pazartesi günü kanalların yayın akışına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
KANALLARIN 9 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
00.15 Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Bizim Aile
22.15 Ne Olacak Şimdi?
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gelinler Sofrası
15.00 Ömür Usta
17.50 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 7
22.45 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)