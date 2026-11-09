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        Haberler Bilgi BUGÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR? 9 Kasım 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR? 9 Kasım 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Haftanın ilk gününde televizyon karşısında keyifli vakit geçirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın programlarına odaklandı. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken, akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği merak konusu oldu. Kanal D, Show TV, ATV, TRT 1, Star TV, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışları araştırılırken, sevilen programların başlama saatleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler ve yarışmalar yayınlanacak? İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi televizyon yayın akışı ve kanalların saat saat program listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        1

        Televizyon kanallarının 9 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışları, yeni haftayla birlikte izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Akşam saatlerini ekran başında değerlendirmek isteyenler, favori dizilerinin yeni bölümlerini, sinema filmlerini ve yarışma programlarını takip etmek için kanal listelerini incelemeye başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in pazartesi akşamı yayınlayacağı yapımlar merak edilirken, özellikle ana yayın kuşağındaki programlar dikkat çekiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, filmler ve yarışmalar saat kaçta başlayacak? İşte 9 Kasım Pazartesi günü kanalların yayın akışına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

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        KANALLARIN 9 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.30 Seksenler

        14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Evlilik Güzeldir

        00.15 Teşkilat

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Daha 17

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Bizim Aile

        22.15 Ne Olacak Şimdi?

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Gelinler Sofrası

        15.00 Ömür Usta

        17.50 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 7

        22.45 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.45 Temizlik Benim İşim

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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